सम्राट की अपील- आयकर देने वाले 125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ें, RJD का खाली खजाना वाला हमला

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सक्षम, संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़कर बिहार के विकास में अपना योगदान दें। सीएम की इस अपील पर राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के संभ्रात और संपन्न लोगों से अपील की है कि वो राज्य में मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली ना लें। सीएम की इस अपील पर अब राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार का खजाना खाली हो गया है, इसलिए इस तरह की अपील की जा रही है। बता दें कि राजद अक्सर यह आरोप लगाती रही है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है, हालांकि, सरकार इन बातों को बेबुनियाद बताती है।

दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में अमीर से लेकर गरीब तक सभी को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। बिजली अनुदान पर बिहार सरकार लगभग 23 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है। प्रतिवर्ष हर परिवार पर आठ से 10 हजार रुपये तक बिजली अनुदान पर सरकार खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने सक्षम, संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़कर बिहार के विकास में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री रविवार को ज्ञान निकेतन स्कूल परिसर में आयोजित दो दिवसीय ‘पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0’ का शुभारंभ करने के बाद अपनी बात कह रहे थे।

यह घोर अन्याय है- राजद इधर सम्राट चौधरी की इस अपील पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि चुनाव में इन लोगों ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर वोट लिया था। वहीं अब सरकार अपने रंग में आ गई। चूकि सरकार का खजाना खाली है और वो बिजली उपभोक्ताओं की जेब से पैसा वसूल कर खजाना भरना चाहती है जो कि घोर अन्याय है। इधर जदयू प्रवक्ता चंदन सिंह ने सीएम की इस अपील पर कहा कि सवाल मुफ्त बिजली का नहीं है बल्कि सवाल है कि बिहार के संसाधन का न्यायसंगत उपयोग भी होना चाहिए। बिहार के सीएम ने जो अपील की है वो स्वागतयोग्य है।