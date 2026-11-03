पटना-पूर्णिया फोरलेन और सरिस्ताबाद-दीदारगंज सिक्स लेन रोड; सम्राट चौधरी ने नितिन गडकरी से क्या-क्या मांगा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से अहम मुलाकात की है। सीएम ने पटना-पूर्णिया फोरलेन और सरिस्ताबाद-दीदारगंज एवं अनीसाबाद-दीदारगंज सिक्स लेन एलिवेटेड समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बिहार की चार प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी दिलाने का आग्रह किया। इनमें पटना-पूर्णिया फोरलेन और सरिस्ताबाद-दीदारगंज एवं अनीसाबाद-दीदारगंज सिक्स लेन एलिवेटेड और सर्विस रोड का निर्माण समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से स्वीकृति के इंतजार में ये परियोजनाएं लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान नितिन गडकरी के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को बताया कि बिहार में 49,751 करोड़ रुपये लागत की लगभग 330 किलोमीटर लंबाई की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार की पीपीपीएसी (सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति) द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में परिवहन (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करने और यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से ये परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में ये सीसीईए (आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति) की अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इन परियजोनाओं को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से शीघ्र मंजूरी दिलाने का अनुरोध किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बिहार में सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की संपर्कता को नई दिशा देने वाली प्रमुख सड़क परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

छह एनएच की डीपीआर मंजूरी का आग्रह : मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर-बरौनी (एनएच-122) 4-लेन चौड़ीकरण कार्य की गति बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा 323 किमी लंबाई तथा 13,015 करोड़ रुपये लागत की छह एनएच परियोजनाओं की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। इनमें विक्रमशिला पुल का पहुंच पथ एवं मशरख चकिया-भिट्ठामोड़ 4-लेन चौड़ीकरण आदि शामिल है, जिनकी शीघ्र तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का आग्रह किया।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे को अधिसूचित करें सीएम ने कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के निर्माण पूर्व कार्यों में एनएचएआई को राज्य सरकार पूर्ण सहयोग दे रही है। इस पथ को एक्सप्रेस-वे के रूप में अधिसूचित करने की मांग रखी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से उत्तर बिहार की नदियों पर नए पुल बनेंगे, जिससे यातायात परिदृश्य में बदलाव आएगा। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के संशोधित रूट निर्धारण की स्वीकृति के बाद भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

इनकी स्वीकृति का इंतजार 1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे: 31987 करोड़ की योजना सात जिलों से गुरेगी

2. एनएच-727 एए: 1976.77 करोड़ लागत की परियोजना। यह बेतिया को यूपी से जोड़ेगा।

3. सरिस्ताबाद-दीदारगंज एवं अनीसाबाद-दीदारगंज: सिक्स लेन एलिवेटेड व सर्विस रोड