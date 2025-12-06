अभया ब्रिगेड होगा सम्राट का एंटी रोमियो स्क्वॉड, गुंडा रजिस्टर में चढ़ेंगे मनचलों के नाम

संक्षेप: बिहार में स्कूल-कॉलेज के पास तैनात की जाने वाली पुलिस की विशेष टीम को अभया ब्रिगेड के नाम से जाना जाएगा। छात्राओं के साथ ईव टीजिंग और छेड़खानी करने वाले मनचलों का नाम गुंडा रजिस्टर में भी चढ़ाया जाएगा।

बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐक्शन में हैं। स्कूल और कॉलेज के आसपास छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मनचले लड़कों के खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाने वाली है। सम्राट के निर्देश पर बिहार पुलिस ने सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉयड तैनात करने का काम शुरू कर दिया है। इसका नाम अभया ब्रिगेड होगा, जिसमें महिला के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार बिहार के 1300 से अधिक थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए अभया ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों को विशेष तौर पर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक किसी मनचले को दो या इससे अधिक बार छेड़खानी में पकड़ा गया, तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर के ईव टीजर शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

छेड़खानी से जुड़े मामले में थाना स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित थानाध्यक्ष एवं एसडीपीओ पर भी जिम्मेदारी तय होगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक प्रत्येक थाना स्तर पर गठित अभया ब्रिगेड की प्रभारी एक महिला पुलिस दारोगा होंगी। इनके नेतृत्व में दो पुरुष और एक महिला सिपाही होंगे। स्पॉट चिन्हित कर इनके आसपास सादे लिबास में मौजूद रहेंगे।