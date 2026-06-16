भभुआ और सासाराम के बीच बनेगा नया एयरपोर्ट, मुंडेश्वरी धाम फोरलेन से जुड़ेगा; सम्राट चौधरी का ऐलान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भभुआ और सासाराम के बीच नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कैमूर स्थित प्रसिद्ध मुंडेश्वरी धाम को फोरलेन हाईवे से जोड़ा जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वाराणसी और गयाजी के बीच में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए सासाराम और भभुआ के मध्य नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सीएम ने मां मुंडेश्वरी की पूजा-अर्चना करने और सहयोग शिविर का जायजा लेने के बाद मंगलवार को भभुआ में पर्यटन धर्मशाला के पास आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यह घोषणा की। सम्राट ने कहा कि पिछली बार जब वह नीतीश कुमार के साथ आए थे, तभी मां मुंडेश्वरी के समक्ष कैमूर के विकास का संकल्प लिया था और आज मां के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत और नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपनों को साकार करने की कामना की है।
चैनपुर विधायक एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बरसात बाद मुंडेश्वरी धाम में रोप-वे निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसे फोरलेन से भी जोड़ा जाएगा। कैमूर जिले को टूरिस्ट हब बनाकर इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिलायी जाएगी। कैमूर जिले के विकास और समृद्धि के लिए काम होगा।
सभा में महिलाओं की जुटी एकतिहाई भीड़ से गदगद सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी और नीतीश ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर अपराधी इन महिलाओं या अन्य किसी के साथ गलत करते हैं, तो उन्हें 48 घंटों में जवाब दिया जाएगा।
जंगल सफारी सेवा को बढ़ाना है
सीएम ने कहा कि कैमूर में जंगल सफारी सेवा को बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। इसके लिए तकनीकी और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है। मुंडेश्वरी में मेला लगता है। पर्यटन धर्मशाला को उपयोग में लाना है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उनकी बातों से भीड़ ने महसूस किया कि भविष्य में ऑनलाइन परमिट बुकिंग को आसान बनाने, आधुनिक जीप का बेड़ा शामिल करने, पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध कराने की दिशा में पहल हो सकती है।
(भभुआ से कार्यालय संवाददाता संजय क्रांति की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।