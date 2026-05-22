बिहार में हर साल 20 हजार शिक्षकों की भर्ती, TRE का विज्ञापन जुलाई में; सम्राट चौधरी का ऐलान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हर साल 20-20 हजार टीचर की बहाली निकलेगी, टीआरई का नोटिफिकेशन हर साल जुलाई में जारी किया जाएगा।
बिहार में हर साल लगभग 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) का विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में एक लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। सीएम ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें टीचर ट्रांसफर, बच्चों की स्कूल ड्रेस से संबधित निर्णय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवतापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाएगा। महिला टीचर की पोस्टिंग यथासंभव उनके गृह जिले के अपने प्रखंड और गृह पंचायत या फिर पंचायत के बगल में ही किया जाएगा। वहीं, पुरूष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादले की नीति बनाई जाएगी।
जीविका करेंगी स्कूल ड्रेस की सप्लाई
सीएम ने कहा कि बिहार के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाएगी। इससे स्कूल ड्रेस की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा।
TRE 4 के नोटिफिकेशन की मांग पर आंदोलन
बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवक-युवतियां सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महीने ही पटना में दो बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत्त भी हुई।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने पिछले साल ही टीआरई-4 परीक्षा का तारीख घोषित कर दी थी, मगर कई महीने हो गए अभी तक बीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। सम्राट सरकार में नए शिक्षा मंत्री बने मिथिलेश तिवारी ने इस पर कहा था कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान निकालकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि हर साल जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन अब जुलाई 2026 में आने की संभावना जताई जा रही है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।