Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुनौराधाम में माता जानकी का मंदिर कब तक बनेगा, सीएम सम्राट चौधरी ने बताया- विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र होगा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना/सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

सीतामढ़ी में बन रहा माता जानकी का मंदिर विश्वस्तरीय होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि यह मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पुनौराधाम के विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी।

CM Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माता जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना की है।

बिहार के सीतामढ़ी में बन रहा माता जानकी का मंदिर भव्य और बेहद ही आकर्षक होगा। यह मंदिर विश्व स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक तैयार हो जाएगा। मां जानकी भव्य मंदिर में स्थापित होंगी। इसके पहले पुनौराधाम में शनिवार को श्रीसीताराम मंडपम में विधिवत पुराने गर्भगृह से विग्रह के बाद मां जानकी और रामदरबार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने मुख्यमंत्री के जरिए विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना संपन्न कराई। इस दौरान मंदिर परिसर में नव निर्मित अस्थायी काष्ठ श्रीसीताराम मंडपम में भगवान श्रीराम और माता सीता की प्रतिमाओं की स्थापना भी की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनौराधाम मां जानकी की जन्मभूमि होने के कारण बिहार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस पवित्र धाम का समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुनौराधाम के विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे। मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।

ये भी पढ़ें:बिहार: शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं थमी, शोध में बैन हटाने की सलाह

इसके पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम में निर्माणाधीन भव्य माता सीता मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने प्रस्तावित मां जानकी मंदिर के मॉडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंदिर एवं परकोटा, यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, पीठाधीश्वर निवास, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, महिला हाट सहित अन्य प्रस्तावित भवनों तथा श्रद्धांलुओं के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी स्थित पुनौराधाम मंदिर में मां जानकी की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोचार के बीच विधि विधान से मां जानकी की पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर प्रांगण में बज्जिका कला एवं सिक्की कला पर आधारित शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

ये भी पढ़ें:बिहार के बक्सर, भोजपुर समेत इन सभी जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम का हाल

उन्होंने स्थानीय कला एवं शिल्प की विविधता तथा कलाकारों की ओर से तैयार की गई कलाकृतियों की जानकारी ली। पुनौराधाम मंदिर प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उद्योग एवं खेल तथा सीतामढ़ी जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नन्दकिशोर राम, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, विधायक बैद्यनाथ प्रसाद, गायत्री देवी, सुनील कुमार पिंटू, पंकज कुमार मिश्रा, नागेंद्र राउत, अनिल कुमार, रामेश्वर कुमार महतो, अमित कुमार के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह आदि रहे। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी रिचि पांडेय, पुलिस अधीक्षक अमित रंजन उपस्थित थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Sitamarhi News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।