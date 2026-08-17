बिहार में निष्पक्ष परीक्षा के लिए बनेगी कमेटी, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान- कॉलेज में पुलिस दीदी की तैनाती

बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जायेगा। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के दिन से राज्य के स्कूलों-कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है। बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों का विश्वास सर्वोपरि है।

बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जायेगा। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। राज्य में स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में आईआईटी, जेईई और नीट सहित विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही राज्य और देश की प्रगति का आधार है।

सम्राट चौधरी ने कहा किा बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है।