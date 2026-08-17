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बिहार में निष्पक्ष परीक्षा के लिए बनेगी कमेटी, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान- कॉलेज में पुलिस दीदी की तैनाती

हिन्दुस्तान टीम हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जायेगा। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।

बिहार में निष्पक्ष परीक्षा के लिए बनेगी कमेटी, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान- कॉलेज में पुलिस दीदी की तैनाती
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के दिन से राज्य के स्कूलों-कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है। बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों का विश्वास सर्वोपरि है।

बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जायेगा। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। राज्य में स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में आईआईटी, जेईई और नीट सहित विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही राज्य और देश की प्रगति का आधार है।

सम्राट चौधरी ने कहा किा बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है।

विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्यभर के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग आदि संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायत-परेशानी दूर की जाएगी। पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदन के अधिकतम 30 दिनों के अंदर शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। हमारी सरकार शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बिहार युवा नीति बनायी जाएगी: राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं के समग्र विकास के लिए बिहार युवा नीति बनायी जायेगी और उसकी निगरानी राज्य युवा आयोग करेगा। बिहार की समृद्ध एवं आध्यात्मिक विरासत-नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला, राजगीर और वैशाली को उद्यमिता, हेरिटेज गाइड, कल्चरल टूरिज्म स्टार्टअप्स से जोड़ते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जायेंगे।ाााा

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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