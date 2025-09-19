सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, मर्डर केस में जेल गए; प्रशांत किशोर का 5 NDA नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप

प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं और मर्डर केस में जेल भी जा चुके हैं। पीके ने भाजपा नेता दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, संजय जायसवाल और जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भी ताबड़तोड़ आरोप मढ़े हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोपों की बौछार कर रहे हैं। पीके ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सातवीं फेल हैं और उन्होंने बिना मैट्रिक पास किए ही उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली। साथ ही वे कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के मर्डर केस में जेल जा चुके हैं और खुद को नाबालिग बताकर बाहर आए थे। प्रशांत किशोर ने एक साथ एनडीए के पांच नेताओं पर शुक्रवार को गंभीर आरोप लगाए। सम्राट के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भाजपा सांसद संजय जायसवाल उनके निशाने पर रहे।

प्रशांत किशोर ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने राकेश कुमार नाम को बदलकर बाद में सम्राट चौधरी किया था। मगर उनका पहला नाम राकेश नहीं बल्कि सम्राट कुमार मौर्य था। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई थी। सम्राट के परिवार से उनकी राजनीतिक दुश्मनी थी। इस केस में सम्राट चौधरी को जेल हुई थी। 6 महीने बाद खुद को नाबालिग बताकर वे जेल से बाहर आए थे।

पीके ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी आरजेडी कार्यकाल में बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने ही मंत्री बन गए थे। तब उनपर कम उम्र होने का केस हुआ था, जिसके बाद बर्खास्त कर दिया गया था। उस केस के आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया कि सम्राट ने मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अदालत में बताया गया कि सम्राट कुमार मौर्य को मैट्रिक परीक्षा में 234 नंबर मिले थे और वे फेल हो गए थे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके बाद 2010 में सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए हलफनामे में उन्होंने खुद को सातवीं फेल बताया। 2010 के बाद उन्होंने कभी मैट्रिक की परीक्षा नहीं दी। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में सम्राट ने जो दस्तावेज जमा किए गए, जिस आधार पर अदालत ने उनके केस का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक फेल हो गए थे। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया, उसमें लिखा कि वह सातवीं पास हैं।