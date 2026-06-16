सीएम सम्राट चौधरी का पहला सीवान दौरा आज, जिले को 415 करोड़ की सौगात; क्रिकेटर आकाशदीप को भी देंगे आशीर्वाद
CM Samrat Choudhary Sasaram- Siwan Visit: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार सीवान के पपौर आ रहे हैं, जहाँ वे 415 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद वे सासाराम के बड्डी गांव जाकर क्रिकेटर आकाशदीप को शादी का आशीर्वाद देंगे।
CM Samrat Choudhary Sasaram- Siwan Visit: बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज मंगलवार को अपनी पहली सीवान यात्रा पर आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरे जिलेवासियों में भारी उत्साह और उत्सुकता का माहौल है। मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर पचरुखी प्रखंड के पपौर गांव में जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहद पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। पपौर में अपने एक घंटे के ठहराव के दौरान मुख्यमंत्री सीवान जिले को पूरे 415.18 करोड़ रुपये की 44 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर पपौर स्थित 'सहयोग शिविर' में पहुंचेंगे, जहां वे ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और आवेदकों के बीच लाभ व निष्पादन पत्रों का वितरण करेंगे।
करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
मुख्यमंत्री के इस सहयोग शिविर कार्यक्रम के तहत पपौर के भव्य मंच से 178.38 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का शिलान्यास और 236.80 करोड़ रुपये की 26 योजनाओं का डिजिटल शुभारंभ व उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम जीविका, पंचायती राज और परिवहन समेत कुल 22 स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने वैशाखी मोड़ पर ड्रॉप गेट बनाए हैं और पचरुखी बाईपास पर सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया है। पपौर के डीवीएम पब्लिक स्कूल के मैदान में दो हैलिपैड तैयार किए गए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री को 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' दिया जाएगा। तय मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के तहत सीएम दोपहर 12:30 बजे कैमूर से हेलीकॉप्टर द्वारा सीवान के लिए उड़ान भरेंगे और पपौर में जनसभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 2:00 बजे पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के घर बड्डी गांव जाएंगे सीएम
सीवान के इस कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक और खास दौरा निर्धारित है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के विवाह समारोह को लेकर सासाराम के बड्डी गांव में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बड्डी गांव पहुंचकर स्टार क्रिकेटर आकाशदीप को उनके आगामी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। सीएम के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर डीएम उदिता सिंह और एसपी रौशन कुमार ने कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड का बारीकी से निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को अचूक बनाने के लिए बड्डी गांव में करीब 65 महत्वपूर्ण पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां 100 से अधिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती रहेगी। मालूम हो कि आकाशदीप का तिलक समारोह 21 जून को और विवाह 24 जून 2026 को संपन्न होना तय हुआ है।
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