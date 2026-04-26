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मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांका आ रहे सम्राट चौधरी; सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके

Apr 26, 2026 12:20 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बांका
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बांका के तिलडीहा पहुँच रहे हैं, जहाँ वे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगे। इस दौरे को लेकर बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई का प्रशासन अलर्ट है। सीएम पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच…

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांका आ रहे सम्राट चौधरी; सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके

Samrat Choudhary Banka Visit: बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बांका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिलडीहा पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनका बांका का पहला दौरा है, जिसे लेकर पूरे जिले में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तिलडीहा दुर्गा मंदिर में माथा टेकने से लेकर क्षेत्र के विकास का खाका खींचने तक, सीएम का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल मूवमेंट को देखते हुए न केवल बांका, बल्कि पड़ोसी जिलों भागलपुर, मुंगेर और जमुई का प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

दुर्गा मंदिर में लगाएंगे हाजिरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम की शुरुआत तिलडीहा स्थित प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ होगी। माना जा रहा है कि सीएम यहाँ बिहार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो।

पर्यटन और विकास का नया रोडमैप

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री तिलडीहा क्षेत्र में पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सूत्रों की मानें तो बांका जिले के पर्यटन स्थलों को बिहार के मुख्य पर्यटन सर्किट से जोड़ने की बड़ी योजना पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश देंगे। बांका के जिलाधिकारी और एसपी खुद तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की विकास रिपोर्ट मजबूती से रखी जा सके।

चार जिलों की पुलिस का 'सुरक्षा घेरा'

मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है। बांका के साथ-साथ भागलपुर, मुंगेर और जमुई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी इस दौरे को लेकर खासा जोश है, क्योंकि सम्राट चौधरी के इस दौरे से बांका के विकास कार्यों को नई रफ़्तार मिलने की पूरी उम्मीद है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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