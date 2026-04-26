मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांका आ रहे सम्राट चौधरी; सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बांका के तिलडीहा पहुँच रहे हैं, जहाँ वे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगे। इस दौरे को लेकर बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई का प्रशासन अलर्ट है। सीएम पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच…
Samrat Choudhary Banka Visit: बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बांका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिलडीहा पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनका बांका का पहला दौरा है, जिसे लेकर पूरे जिले में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तिलडीहा दुर्गा मंदिर में माथा टेकने से लेकर क्षेत्र के विकास का खाका खींचने तक, सीएम का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल मूवमेंट को देखते हुए न केवल बांका, बल्कि पड़ोसी जिलों भागलपुर, मुंगेर और जमुई का प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
दुर्गा मंदिर में लगाएंगे हाजिरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम की शुरुआत तिलडीहा स्थित प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ होगी। माना जा रहा है कि सीएम यहाँ बिहार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो।
पर्यटन और विकास का नया रोडमैप
पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री तिलडीहा क्षेत्र में पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सूत्रों की मानें तो बांका जिले के पर्यटन स्थलों को बिहार के मुख्य पर्यटन सर्किट से जोड़ने की बड़ी योजना पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश देंगे। बांका के जिलाधिकारी और एसपी खुद तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की विकास रिपोर्ट मजबूती से रखी जा सके।
चार जिलों की पुलिस का 'सुरक्षा घेरा'
मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है। बांका के साथ-साथ भागलपुर, मुंगेर और जमुई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी इस दौरे को लेकर खासा जोश है, क्योंकि सम्राट चौधरी के इस दौरे से बांका के विकास कार्यों को नई रफ़्तार मिलने की पूरी उम्मीद है।