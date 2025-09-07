सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा रावण? RJD सांसद सुधाकर सिंह के विवादित बोल, नीतीश पर भी तंज कसा

सुधाकर सिंह ने कहा कि रावण दहन के समय नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि उनके अगल बगल में ही दो रावण रहते हैं।

विधानसभा चुनाव वाले बिहार की राजनीति में रावण ने एंट्री मार ली है। राजद नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण बता दिया है। राजद सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है।

अपने चुनावी क्षेत्र में सुधाकर सिंह भ्रमण पर थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। सांसद ने कहा कि वे पांचों साल अपने इलाके में रहते हैं। बरसाती मेंढक की तरह बरसात(चुनाव) के समय नहीं आते। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में सुधाकर सिंह ने विवादित जवाब दे दिया। उन्होंने दशहरा में पटना गांधी मैदान में रावण दहन प्रकरण की याद दिला दी।

राजद नेता ने कहा कि रावण दहन के समय अगल बगल देखकर नीतीश कुमार ने तीर धनुष फेंक दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके आस पास ही रावण हैं। जिस रावण को मारने जा रहे हैं वह तो नकली है। इसे मारने से काम नहीं चलेगा। असली रावण को मारना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बक्सर में राजद फिर (विधानसभा चुनाव में) जीत दर्ज करेगा। लोक सभा 10 हजार से हारे थे, विधानसभा में 20 हजार से हारेंगे।

एक अन्य बयान में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया। कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अपने दो नेताओं को डिप्टी सीएम के रूप में उनके पीछे लगा दिया है। बिहार में कई सीएम हैं। अब तो अफसर भी चिट्ठियां निकालने लगे हैं।