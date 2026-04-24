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ट्रिपल सी पर कोई समझौता नहीं करेंगे; क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर सम्राट चौधरी का कमिटमेंट

Apr 24, 2026 12:49 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'ट्रिपल सी' (क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म) के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ बिहारियों के आशीर्वाद से वे इस पद पर बैठे हैं और जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

ट्रिपल सी पर कोई समझौता नहीं करेंगे; क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर सम्राट चौधरी का कमिटमेंट

Samrat Chaudhary in Bihar Vidhansabha: बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के बहुमत साबित करने के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आक्रामक तेवरों से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। सदन के भीतर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि नई सरकार सुशासन के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार 'ट्रिपल सी' यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम करेगी।

सुशासन का लिया संकल्प

बहुमत साबित करने की प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि बिहार में अब कानून का राज ही सर्वोपरि होगा। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सम्राट ने राजद का नाम लिए बिना पिछली कार्यप्रणालियों पर कटाक्ष किया और साफ किया कि विकास की राह में जो भी अपराधी या भ्रष्टाचारी आएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

14 करोड़ बिहारियों का मान

विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भावुक भी नजर आए। उन्होंने अपने पद की गरिमा का जिक्र करते हुए कहा, "यह जो पद मुझे मिला है, मैं यहाँ 14 करोड़ बिहारियों के आशीर्वाद से बैठा हुआ हूँ।" उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनके इस बयान को सदन में मौजूद एनडीए विधायकों ने मेज थपथपाकर सराहा।

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सदन में बहुमत परीक्षण के दौरान सम्राट चौधरी का यह बयान न केवल सरकार की मंशा जाहिर करता है, बल्कि आने वाले समय में उनकी कार्यशैली का खाका भी पेश करता है। उन्होंने भ्रष्टाचार की फाइलों और अपराध के गठजोड़ को पूरी तरह खत्म करने का आह्वान किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 'ट्रिपल सी' का यह नया नारा आने वाले चुनावों में भी सरकार का सबसे बड़ा हथियार बनेगा।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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