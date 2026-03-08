Hindustan Hindi News
नीतीश कुमार ने बिहार को 50 साल दिए, शराबबंदी पर भी बोले सम्राट चौधरी

Mar 08, 2026 05:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी से राज्य को 28 से 30 हजार करोड़ का नुकसान है, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की। नीतीश कुमार के जीवन का यह सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम निर्णय है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में बिहार आगे बढ़ता रहेगा। उनकी केवल भूमिका बदली है। वे बिहार के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। उनके सहयोग से बिहार और समृद्ध होगा। वे रविवार को स्थानीय होटल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 50 साल दिया है। उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। उनके राज्यसभा जाने से दुख होना स्वाभाविक है। यह उनके प्रति लोगों का प्रेम है।

वे बिहार के नेता थे, हैं और रहेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। उनके निर्देशन में विकसित बिहार का सपना साकार होगा। सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बिहार में एक करोड़ नौकरी व रोजगार देने का है। यह अवश्य पूरा होगा। बिहार काफी बदल चुका है। पहले के बिहार और अब के बिहार में काफी अंतर है। यह वही बिहार है जहां पर किडनैपिंग उद्योग हुआ करता था और लोग पैसा कमाने के लिए अपहरण करते थे। सुशासन की सरकार ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया है।

देश में अब सबसे कम किडनैपिंग होने वाला राज्य बिहार बन चुका है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डा के निर्माण और खास कर सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनने से उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। जो बिहारी मजदूरी करने दूसरे राज्य गए हैं, वैसे एक एक को चिन्हित कर बिहार लाने का काम करेंगे।

शराबबंदी नीतीश कुमार का ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से राज्य को 28 से 30 हजार करोड़ का नुकसान है, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की। नीतीश कुमार के जीवन का यह सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम निर्णय है। शराबबंदी का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शराबबंदी का सफल प्रयोग कर बिहार ने नया रास्ता दिखलाया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
