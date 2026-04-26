बचपन के मंदिर में सम्राट चौधरी ने पूजा, 101 किलो लड्डू का भोग लगाकर यह मन्नत मांगी

भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने 101 किलो लड्डू का मंदिर में भोग लगाया और बिहार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

Samrat Choudhary Nalanda Tour: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पर्यटक स्थल प्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रधान पुजारी श्याम आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कराई। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने 101 किलो लड्डू का मंदिर में भोग लगाया और बिहार की समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। सीएम ने बताया कि बिहार के सम्राट का तिलडीहा दुर्गा मंदिर में बचपन से लगाव रहा है।

मुख्यमंत्री निर्धारित समय के पूर्व तीन बजे मंदिर पहुंचे और लगभग 20 मिनट तक परिसर में रुके। इस दौरान सीएम ने तिलडीहा मंदिर का चहुंमुखी विकास करने की बात कही। बताया कि 1603 में स्थापित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तिलडीहा स्थित आईबी भवन का विस्तार होगा तथा दक्षिण छत्रहार की ओर एक एकड़ भूमि में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में आकर्षक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से उनका बचपन से ही लगाव है। इस पुराने मंदिर के विकास और विस्तार के लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने पूजा के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ 101 किलो लड्डू चढ़ाया और ईश्वर से बिहार की तरक्की के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन रिवर फ्रंट और उच्चस्तरीय पुल का निरीक्षण किया। साथ ही जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि एनडीए सरकार में सूबे में विकास की नदियां बहेंगी। तिलडीहा मंदिर परिसर में उन्होंने विभिन्न विकास कार्य का जायजा लिया। मौके पर पूर्व मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज कुशवाहा, बेलहर विधायक मनोज यादव, धोरेया विधायक मनीष कुमार, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, तारापुर के पूर्व विधायक राजीव कुमार, पंचायत की मुखिया अनिता मिश्र सहित दर्जनों एनडीए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल-माला और बुके देकर स्वागत किया।