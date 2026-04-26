बचपन के मंदिर में सम्राट चौधरी ने पूजा, 101 किलो लड्डू का भोग लगाकर यह मन्नत मांगी
भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने 101 किलो लड्डू का मंदिर में भोग लगाया और बिहार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
Samrat Choudhary Nalanda Tour: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पर्यटक स्थल प्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रधान पुजारी श्याम आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कराई। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने 101 किलो लड्डू का मंदिर में भोग लगाया और बिहार की समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। सीएम ने बताया कि बिहार के सम्राट का तिलडीहा दुर्गा मंदिर में बचपन से लगाव रहा है।
मुख्यमंत्री निर्धारित समय के पूर्व तीन बजे मंदिर पहुंचे और लगभग 20 मिनट तक परिसर में रुके। इस दौरान सीएम ने तिलडीहा मंदिर का चहुंमुखी विकास करने की बात कही। बताया कि 1603 में स्थापित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तिलडीहा स्थित आईबी भवन का विस्तार होगा तथा दक्षिण छत्रहार की ओर एक एकड़ भूमि में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में आकर्षक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से उनका बचपन से ही लगाव है। इस पुराने मंदिर के विकास और विस्तार के लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने पूजा के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ 101 किलो लड्डू चढ़ाया और ईश्वर से बिहार की तरक्की के लिए प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन रिवर फ्रंट और उच्चस्तरीय पुल का निरीक्षण किया। साथ ही जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि एनडीए सरकार में सूबे में विकास की नदियां बहेंगी। तिलडीहा मंदिर परिसर में उन्होंने विभिन्न विकास कार्य का जायजा लिया। मौके पर पूर्व मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज कुशवाहा, बेलहर विधायक मनोज यादव, धोरेया विधायक मनीष कुमार, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, तारापुर के पूर्व विधायक राजीव कुमार, पंचायत की मुखिया अनिता मिश्र सहित दर्जनों एनडीए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल-माला और बुके देकर स्वागत किया।
सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर में वगैर प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त अविनाश कुमार, आईजी विवेक कुमार सहित बांका डीएम नवदीप शुक्ला, एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा केअलावे मुंगेर के डीएम , एसपी , एसडीपीओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें