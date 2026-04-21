Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, नितिन नवीन से भी मिले

Apr 21, 2026 04:05 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/पटना
share

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, नितिन नवीन से भी मिले

बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम बनने के बाद सम्राट की पीएम से यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी और सीएम सम्राट के बीच यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि, बिहार में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच संभवतया रूप से चर्चा हुई है। पीएम से पहले सम्राट ने कुछ देर के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार दोपहर को पटना से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट से वे सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं के बीच महज 5 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद सम्राट भाजपा मुख्यालय से निकल गए। फिर वे नई दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई। दोनो नेताओं के बीच बहुत देर तक चर्चा हुई।

सीएम क्या बोले?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन लिया। पीएम का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है।

सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला दिल्ली दौरा है। इस दौरान वह पार्टी के शीर्ष नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। सम्राट ने बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ जदयू के दो नेताओं विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव ने भी शपथ ली थी, जो नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वहीं, सम्राट बिहार में भाजपा के पहले सीएम हैं।

सम्राट के शपथ ग्रहण में नहीं आए थे पीएम

सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल नहीं हु्ए थे। इसका कारण पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्तता को बताया जा रहा था। इसलिए सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम छोटा ही रखा गया था। अभी सम्राट कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:बिहार के सभी 38 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट? सम्राट चौधरी ने अफसरों से मांगा प्लान

अगले महीने हो सकता है कैबिनेट विस्तार

नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण अगले महीने होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों चुनाव खत्म होने के बाद ही बिहार में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। तब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मिलकर ही सरकार चलाते रहेंगे। सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सीएम की संभावित मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हो रही है।

24 को विश्वास मत पेश करेंगे सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार बिहार विधानसभा में 24 अप्रैल को विश्वास मत पेश करेगी। गुरुवार को एक दिन के लिए बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।

ये भी पढ़ें:राजस्व कर्मियों का निलंबन वापस लेगी सम्राट सरकार, हड़ताल से हुए थे सस्पेंड
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Samrat Choudhary Narendra Modi Pm Narendra Modi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।