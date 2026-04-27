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शुरू में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्, अंत में बिहार राज्य गीत; सरकारी कार्यक्रमों के लिए सम्राट सरकार का फरमान

Apr 27, 2026 06:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सभी शैक्षणिक संस्थाओं का आरंभ राष्ट्रीय गीत के गायन से करने और उसके बाद राष्ट्र गान के गायन का निर्देश दिया है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन निर्धारित कार्य के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

शुरू में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्, अंत में बिहार राज्य गीत; सरकारी कार्यक्रमों के लिए सम्राट सरकार का फरमान

बिहार में सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से होगी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय गान होगा और फिर निर्धारित कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम का समापन बिहार राज्य गीत से किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने इस संबंध में रविवार को सभी विभागीय प्रमुखों, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। निर्देश में सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में इनके गायन के लिए क्रम के निर्धारण की भी जानकारी दी गई है।

सभी शैक्षणिक संस्थाओं का आरंभ राष्ट्रीय गीत के गायन से करने और उसके बाद राष्ट्र गान के गायन का निर्देश दिया है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन निर्धारित कार्य के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत के गायन और उसके सम्मान को लेकर निर्देश जारी किया गया था।

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सरकारी जमीन पर बने घर टूटेंगे- सम्राट चौधरी

इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकारी जमीन पर बने मकान और भवन ध्वस्त होंगे, चाहे वह किसी के भी हों। सीएम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि तारापुर स्थित उनके घर की सीढ़ी प्रशासन द्वारा तोड़ी जा रही है। इसका आशय स्पष्ट है कि सरकारी जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी रविवार को पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर पहुंचे। उन्होंने तारापुर विधानसभा के असरगंज प्रखंड के बैजलपुर गांव में प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना और इसके बाद जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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