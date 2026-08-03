बीजेपी हारी तो सम्राट चौधरी का क्या होगा? प्रशांत किशोर ने काउंटिंग से 11 घंटे पहले बताया था

प्रशांत किशोर ने मतगणना शुरू होने से करीब 11 घंटे कहा था कि बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई तो सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा।

yePrashant Kishor on Samrat Choudhary: बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पाले से निकलकर जन सुराज की झोली में जाता दिख रहा है। कुल 31 राउंड में से 24 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने 13 हजार से अधिक मतों से बीजेपी के नीरज सिन्हा को पीछे छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने मतगणना शुरू होने से करीब 11 घंटे कहा था कि बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई तो सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी।

रविवार को प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में पहली बार भाजपा के सीएम सम्राट चौधरी बने। उसके बाद राज्य में यह पहला चुनाव है। इसमें हार या जीत को सम्राट चौधरी की हार-जीत के तौर पर देखा जाएगा। अगर नीरज सिन्हा की उपचुनाव में हार होती है तो सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ेगा। या तो वे खुद हट जाएंगे या उन्हें भाजपा वाले खुद उन्हें हटा देंगे। यह चुनाव सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है।

चुनाव आयोग के अनुसार 24 वें राउंड की मतगणना के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर 48,434 वोटों हासिल कर 13,868 वोटों से आगे हैं, जबकि भाजपा के नीरज कुमार 34,566 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, तीसरे स्थान पर राजद की रेखा कुमारी को 11,197 वोट हासिल हुआ है। वे प्रशांत किशोर से 37,237 वोटों से पीछे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी सभाओं में ही कह दिया था कि इस बार भाजपा का हारना तय है। जन सुराज बांकीपुर में निर्णायक बढ़त के साथ जीत की ओर मुखातिब है।

बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के रुझान से ही राजद और भाजपा के कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है। दोनों दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। उधर, जन सुराज का पटना कार्यालय गुलजार है। राज्य भर से जन सुराज नेताओं और कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं। पटना की सड़कों पर पीला गमछा वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इस बीच 28वें राउंड की गिनती पूरी कर ली गयी है। इसके मुताबिक प्रशांत किशोर को 59213 नीरज कुमार को 39794,और रेखा गुप्ता को 13260 वोट मिले । प्रशांत किशोर की बढ़त 19419 की हो गई है।