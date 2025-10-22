Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newssamrat chaudhary D. Litt vijay sinha engineer nda and mgb 8 pecent candidates are non matric in bihar election
सम्राट चौधरी डी-लिट डिग्रीधारी और विजय सिन्हा इंजीनियर; NDA और MGB में 8% प्रत्याशी मैट्रिक तक भी नहीं पढ़े

सम्राट चौधरी डी-लिट डिग्रीधारी और विजय सिन्हा इंजीनियर; NDA और MGB में 8% प्रत्याशी मैट्रिक तक भी नहीं पढ़े

संक्षेप: उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग को सौंपे शपथ पत्र से यह खुलासा हुआ है। 17 उम्मीदवार एलएलबी, 12 इंजीनियरिंग, 12 पीएचडी, पांच एमबीबीएस, तीन एमबीए, दो एमफिल डिग्रीधारी हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन को मिला कर करीब आठ फीसदी उम्मीदवार नन मैट्रिक हैं।

Wed, 22 Oct 2025 06:29 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन के दलों ने उम्मीदवारों के चयन में उच्च शिक्षाधारियों को प्रमुखता दी है। दोनों गठबंधनों के दलों के करीब 62 फीसदी उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक योग्यताधारी है। इनमें दो दर्जन के पास इंजीनियरिंग और पीएचडी की डिग्री है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तीन प्रत्याशी डी-लिट डिग्रीधारी हैं।

उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग को सौंपे शपथ पत्र से यह खुलासा हुआ है। 17 उम्मीदवार एलएलबी, 12 इंजीनियरिंग, 12 पीएचडी, पांच एमबीबीएस, तीन एमबीए, दो एमफिल डिग्रीधारी हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन को मिला कर करीब आठ फीसदी उम्मीदवार नन मैट्रिक हैं। इनमें सात साक्षर जबकि एक दर्जन ने सातवीं, आठवीं या नौवीं तक की पढ़ाई ही पूरी की है। इन गठबंधनों के कुल उम्मीदवारों में 24 के पास मैट्रिक, 47 के पास इंटर, 66 के पास स्नातक और 28 के पास स्नातकोत्तर की डिग्री है।

ये भी पढ़ें:BJP के इन 11 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, दोनों डिप्टी सीएम के भाग्य का फैसला
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बिहारशरीफ से भाजपा के डॉ सुनील कुमार, बाढ़ से भाजपा के सियाराम सिंह, परसा से राजद की डॉ करिश्मा, परबत्ता से राजद के डॉ संजीव कुमार, महुआ से राजद के मुकेश रौशन के पास एमबीबीएस की डिग्री है।

यह सभी प्रत्याशी इंजीनियर

वहीं, लखीसराय से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा, राजगीर से सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी, इस्लामपुर से जदयू के रूहेल रंजन, कांटी से जदयू के अजीत कुमार, साहेबगंज से भाजपा के राजू कुमार सिंह, वैशाली के कांग्रेस के संजीव सिंह, महनार से राजद के रवींद्र कुमार सिंह, वारिसनगर से जदयू के मांजरिक मृणाल, उजियारपुर से रालोमो के प्रशांत कुमार और राजद के आलोक कुमार मेहता इंजीनियर हैं। तारापुर से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी, केवटी से भाजपा के मुरारी मोहन झा, सोनपुर से राजद के रामानुज कुमार के पास डी लिट की डिग्री है।

यह सभी पीचएडी हैं

भोरे से माले के धनंजय, गौराबौराम से भाजपा के सुजीत कुमार एमफिल डिग्रीधारी हैं। साथ ही भाजपा के डॉ संजीव चौरसिया, राजद के डॉ रामानंद यादव, कांग्रेस के डॉ इंद्रदीप चंद्रवंशी, साहेबपुर कमाल से राजद के शतानंद, खगड़िया से कांग्रेस के चंदन कुमार, बिहारीगंज से राजद की रेणु कुमारी, सिंहेश्वरस्थान से जदयू के रमेश ऋषिदेव, जाले से भाजपा के जिवेश कुमार, हायाघाट से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद, बरूराज से भाजपा के अरुण कुमार सिंह, बेनीपुर से जदयू के विनय चौधरी पीएचडी हैं। बोचहा से राजद के अमर पासवान, गायघाट से जदयू की कोमल सिंह, दरभंगा से भाजपा के संजय सरावगी एमबीए डिग्रीधारी हैं।

ये भी पढ़ें:एनडीए और महागठबंधन ने 100 नए चेहरों को मैदान में उतारा, BJP के 31 विधायक बेटिकट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Nda Bihar NDA Mahagathbandhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।