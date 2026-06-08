जी राम जी को मंजूरी, जमीन की मापी महंगी हुई; सम्राट चौधरी कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 एजेडों पर स्वीकृति की मुहर लगी है।

Samrat Choudhary Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 एजेडों पर स्वीकृति की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी’ योजना, बिहार 2026 को स्वीकृति दे दी है। इस योजना को 1 जुलाई 2026 से पूरे सूबे में लागू कर दिया जाएगा । अमृत 2.0 में बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा के लिए 736 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में जमीन की मापी के लिए शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। मापी कराने के लिए अब ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा 2000 से 8000 रुपए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से 4000 रुपये कर दी गई है।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बैठक में भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फसल बीमा, ग्रामीण रोजगार, शहरी विकास और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने भूमि मापी शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा 2,000 रुपये तथा अधिकतम 8,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क प्रति खेसरा 1,000 रुपये तथा अधिकतम 4,000 रुपये होगा। तत्काल मापी के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रति खेसरा 4,000 रुपये तथा अधिकतम 16,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा 2,000 रुपये तथा अधिकतम 8,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई 2026 की पेंशन राशि के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,100 रुपये की पेंशन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। सरकार ने प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का फैसला किया है।