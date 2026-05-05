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पीएम मोदी की राह पर सम्राट चौधरी, सीएम हाउस का नाम बदला; बनाया लोक सेवक आवास

May 05, 2026 08:45 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीएम हाउस का नाम बदल दिया गया है। पटना के 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। 

पीएम मोदी की राह पर सम्राट चौधरी, सीएम हाउस का नाम बदला; बनाया लोक सेवक आवास

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का नाम बदल दिया गया है। पटना के एक, अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस को अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नई दिल्ली में पीएम आवास का नाम 7 रेसकोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर चुके हैं। वहीं, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के आवासों का भी पूर्व में नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन किया गया था।

पटना का एक, अणे मार्ग स्थित सरकारी बंगला दशकों से सीएम आवास के रूप में जाना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 सालों तक इस आवास में रहे। पिछले महीने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद नीतीश ने एक अणे मार्ग वाला सीएम आवास खाली कर दिया, जिसे सम्राट को आवंटित किया गया है।

सीएम आवास की ओर से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, अब मुख्यमंत्री आवास को लोक सेवक आवास के रूप में जाना जाएगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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सीएम आवास का 5 देशरत्न मार्ग तक विस्तार

वहीं, भवन निर्माण विभाग ने पटना में मुख्यमंत्री आवास का दायरा भी बढ़ा दिया है। एक अणे मार्ग के साथ ही पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को भी सीएम आवास में शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी इसी आवास में रह रहे हैं, जो उन्हें बतौर डिप्टी सीएम रहते 2024 में आवंटित किया गया था।

क्यों बदला गया नाम?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर ही सीएम आवास का नाम बदला गया है। बताया जा रहा है कि जनता से सीधे जुड़ाव और जनसेवा के उद्देश्य को पूरा करने की नीयत से मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास किया गया है। सम्राट इस तरह खुद को बिहार के लोगों का सेवक होने का संदेश जनता को देना चाह रहे हैं।

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पटना के एक अणे मार्ग स्थित बंगला, जिसे लोक सेवक आवास के रूप में नामित किया गया है। उसमें अभी मुख्यमंत्री शिफ्ट नहीं हुए हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 1 मई को यह आवास खाली किया था। बताया जा रहा है कि नए सीएम सम्राट चौधरी शुभ मुहूर्त पर यहां शिफ्ट होंगे। तब तक वह 5 देशरत्न मार्ग स्थित अपने पुराने आवास में ही रहेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री का आवासीय सचिवालय अभी चलाया जा रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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