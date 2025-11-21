Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSamrat Chaudhary becomes the boss of police intelligence and jail departments what other work does the Home Minister
पुलिस, खुफिया, जेल विभाग के बॉस बने सम्राट चौधरी, बिहार के गृहमंत्री के पास और क्या-क्या काम?

पुलिस, खुफिया, जेल विभाग के बॉस बने सम्राट चौधरी, बिहार के गृहमंत्री के पास और क्या-क्या काम?

संक्षेप:

बिहार की नई एनडीए सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। जिसमें पहली बार सीएम नीतीश ने अपने पास गृह विभाग नहीं रखा है। ये विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। जिसके बाद अब वे पुलिस, खुफिया और जेल विभाग के बॉस होंगे।

Fri, 21 Nov 2025 07:45 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की नई नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से दूसरी बार डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी को सबसे अहम गृह विभाग मिला है। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। जिसमें सबसे पावरफुल गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है। जब सीएम रहते हुए नीतीश कुमार के पास ये विभाग नहीं रहा हो। गृह विभाग मिलने के बाद अब सम्राट चौधरी पुलिस, खुफिया, जेल, विभाग के बॉस बन गए हैं। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बनने के बाद क्या-क्या अधिकार सम्राट चौधरी के पास होंगे वो आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाना

पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार होता है।

बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग

मॉब लिंचिग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाईृप्रोफाइल मर्डर, इन मामलों की गृह मंत्री सीधे मॉनिटरिंग कर सकते हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

खुफिया ब्यूरों का नियंत्रण

राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, वीआईपी मूवमेंट सबकी इंटेलिजेंस जानकारी गृह मंत्री तक जाती है।

धार्मिक आयोजनों का सुरक्षा प्रबंधन

छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, पर्व पर भीड़ प्रबंधन की सुरक्षा की प्लानिंग गृह मंत्रालय से होती है।

वीआईपी सुरक्षा को मंजूरी देना

किसी नेता और अधिकारी को कौन सी सुरक्षा मिलेगी, इस पर गृह मंत्री अंतिम आदेश देते हैं।

जेल प्रशासन पर कंट्रोल

जेलों की सुरक्षा, कैदियों के रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी गृह विभाग के पास होती है।

इसके अलावा राज्य में पुलिस विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण करना,जिसमें अपराधों को रोकना,जांच करना और अपराधियों पर अभियोजन चलाना शामिल है। समाज में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना उग्रवाद,विद्रोह और आतंकवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटना शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट को होम; JDU, BJP, LJP, HAM, RLM को कौन से मंत्रालय?
ये भी पढ़ें:बिहार में BJP के सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, सुशील मोदी को भी कभी होम नहीं मिला