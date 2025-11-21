पुलिस, खुफिया, जेल विभाग के बॉस बने सम्राट चौधरी, बिहार के गृहमंत्री के पास और क्या-क्या काम?

संक्षेप: बिहार की नई एनडीए सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। जिसमें पहली बार सीएम नीतीश ने अपने पास गृह विभाग नहीं रखा है। ये विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। जिसके बाद अब वे पुलिस, खुफिया और जेल विभाग के बॉस होंगे।

बिहार की नई नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से दूसरी बार डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी को सबसे अहम गृह विभाग मिला है। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। जिसमें सबसे पावरफुल गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है। जब सीएम रहते हुए नीतीश कुमार के पास ये विभाग नहीं रहा हो। गृह विभाग मिलने के बाद अब सम्राट चौधरी पुलिस, खुफिया, जेल, विभाग के बॉस बन गए हैं। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बनने के बाद क्या-क्या अधिकार सम्राट चौधरी के पास होंगे वो आपको बताते हैं।

कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाना पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार होता है।

बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग मॉब लिंचिग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाईृप्रोफाइल मर्डर, इन मामलों की गृह मंत्री सीधे मॉनिटरिंग कर सकते हैं।

खुफिया ब्यूरों का नियंत्रण राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, वीआईपी मूवमेंट सबकी इंटेलिजेंस जानकारी गृह मंत्री तक जाती है।

धार्मिक आयोजनों का सुरक्षा प्रबंधन छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, पर्व पर भीड़ प्रबंधन की सुरक्षा की प्लानिंग गृह मंत्रालय से होती है।

वीआईपी सुरक्षा को मंजूरी देना किसी नेता और अधिकारी को कौन सी सुरक्षा मिलेगी, इस पर गृह मंत्री अंतिम आदेश देते हैं।

जेल प्रशासन पर कंट्रोल जेलों की सुरक्षा, कैदियों के रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी गृह विभाग के पास होती है।