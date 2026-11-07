बिहार में खेतों तक गंगाजल पहुंचेगा, मुंगेर-भागलपुर हाईवे का निर्माण 2 महीने में शुरू होगा : सम्राट चौधरी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेतों तक गंगा नदी का पानी पहुंचाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुंगेर से भागलपुर तक गंगा पथ (मरीन ड्राइव) का निर्माण कार्य अगले दो महीने में शुरू कर दिया जाएगा। मुंगेर के कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कहीं।

बरियारपुर (मुंगेर), निज संवाददाता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के खेतों तक गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर बांध एवं जल संरचनाओं का निर्माण कराए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मुंगेर से भागलपुर के बीच प्रस्तावित मरीन ड्राइव गंगा पथ का निर्माण अगले दो महीने में शुरू हो जाएगा।

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गंगा नदी के जल का समुचित प्रबंधन एवं उपयोग किसानों के हित में अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 2 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में गंगा नदी से गाद निकालने तथा जल प्रबंधन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का समझौता किया गया है।

उन्होंने कहा कि गंगा नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर बांध एवं जल संरचनाओं के माध्यम से गंगा का पानी पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ एवं फसलों को पहुंचने वाली क्षति का उल्लेख करते हुए कहा कि दशहरा के समय नेपाल की तराई तथा सोन नदी के माध्यम से आने वाला पानी गंगा नदी में मिला। इससे कई क्षेत्रों में बाढ़ आई।

मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ का निर्माण दो माह में शुरू होगा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले दो महीने में मुंगेर से भागलपुर तक 85 किलोमीटर लंबे गंगा पथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब लोग मरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई जाते थे। इसके बाद पटना में भी गंगा पथ बना। अब मुंगेर से भागलपुर तक गंगा पथ का निर्माण कराया जाएगा। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियों से वे अच्छी तरह अवगत हैं। इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

2030 के बाद रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर- सम्राट सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 से पहले ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि बिहार के किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। बेहतर नौकरी, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर बिहार में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार से जोड़ने और एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बिहार में उद्योगों का विस्तार होगा, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कल्याणपुर दुर्गा मंदिर में एक साथ 11.11 लाख दीप जले दीपावली की पूर्व संध्या पर कल्याणपुर स्थित श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर परिसर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 11 लाख 11 हजार 111 दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव के आयोजन के लिए यूथ क्लब, प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. नीतीश चंद्र दुबे और स्थानीय लोगों को बधाई दी। इसके पूर्व सम्राट ने मंदिर में विधिवत दर्शन एवं पूजा-अर्चना की तथा मां दुर्गा से बिहार की सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।