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निशांत वैशाली, विजय पटना और नालंदा; सम्राट कैबिनेट में मंत्रियों को बंटे जिलों के प्रभार, देखें सूची

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में सम्राट कैबिनेट विस्तार के बाद जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी गई है। निशांत को वैशाली का जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 4 मंत्रियों को दो-दो जिलों के प्रभार मिले हैं, बाकी को एक-एक जिला आवंटित किया गया है।  

निशांत वैशाली, विजय पटना और नालंदा; सम्राट कैबिनेट में मंत्रियों को बंटे जिलों के प्रभार, देखें सूची

बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों के प्रभार बांट दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को वैशाली का प्रभार सौंपा गया है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी पटना एवं नालंदा और बिजेंद्र प्रसाद यादव सारण जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। 4 मंत्रियों को दो-दो जिले आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य 30 मंत्रियों को एक-एक जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शुक्रवार रात को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

जिन मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार मिला है, उनमें डिप्टी सीएम विजय चौधरी के अलावा श्रवण कुमार, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल शामिल हैं। श्रवण को पूर्वी चंपारण एवं शिवहर, विजय सिन्हा को गयाजी एवं गोपालगंज और दिलीप जायसवाल को मुजफ्फरपुर एवं बांका जिले का प्रभार सौंपा गया है।

किस जिले का प्रभारी मंत्री कौन, देखें पूरी सूची

  • विजय चौधरी- पटना, नालंदा
  • बिजेंद्र प्रसाद यादव- सारण
  • श्रवण कुमार- पूर्वी चंपारण, शिवहर
  • विजय कुमार सिन्हा- गयाजी, गोपालगंज
  • दिलीप कुमार जायसवाल- मुजफ्फरपुर, बांका
  • निशांत- वैशाली
  • लेशी सिंह- मधुबनी
  • रामकृपाल यादव- बेगूसराय
  • नीतीश मिश्रा- भागलपुर
  • दामोदर रावत- समस्तीपुर
  • संजय सिंह टाइगर- कैमूर
  • अशोक चौधरी- रोहतास
  • भगवान सिंह कुशवाहा- सुपौल
  • अरुण शंकर प्रसाद- भोजपुर
  • मदन सहनी- खगड़िया
  • संतोष कुमार सुमन- नवादा
  • रमा निषाद- औरंगाबाद
  • रत्नेश सदा- पूर्णिया
  • कुमार शैलेंद्र- दरभंगा
  • शीला कुमारी- मधेपुरा
  • केदार प्रसाद गुप्ता- सीवान
  • लखेंद्र कुमार रौशन- बेतिया (पश्चिम चंपारण)
  • सुनील कुमार- लखीसराय
  • श्रेयसी सिंह- सीतामढ़ी
  • जमा खान- जहानाबाद
  • नंद किशोर राम- बक्सर
  • बुलो मंडल- किशनगंज
  • प्रमोद चंद्रवंशी- कटिहार
  • श्वेता गुप्ता- शेखपुरा
  • मिथिलेश तिवारी- सहरसा
  • रामचंद्र प्रसाद- अररिया
  • संजय सिंह- जमुई
  • संजय पासवान- मुंगेर
  • दीपक प्रकाश- अरवल

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संबधित जिले के प्रभारी मंत्री 20 सूत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। ये अपने आवंटित जिले में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने पूर्व में जारी जिला प्रभारी मंत्रियों की सूची को रद्द करते हुए यह नई सूची जारी की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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