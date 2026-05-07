पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज, गांधी मैदान में 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ

जदयू और भाजपा के हिस्से में 16-16 मंत्रीपद आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू से 12, भाजपा से 13 या 14, लोजपा (आर) से दो, रालोमो व हम (से.) से एक-एक को मिलाकर 29-30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका मिलने के आसार हैं।

राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को बिहार की एनडीए सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। यह पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब तक मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य गांधी मैदान में शपथ लेते रहे हैं। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे।

बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सरकार में जदयू कोटे के दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। विधायकों की संख्या के अनुसार बिहार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। जदयू और भाजपा के हिस्से में 16-16 मंत्रीपद आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू से 12, भाजपा से 13 या 14, लोजपा (आर) से दो, रालोमो व हम (से.) से एक-एक को मिलाकर 29-30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका मिलने के आसार हैं। जदयू कोटे से दो जबकि भाजपा कोटे से भी एक या दो पद रिक्त रह सकते हैं।

सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 21 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा इंतजामों की निगरानी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण को लेकर भी उपाय किए गए हैं। सुबह आठ बजे से तीन बजे तक एयरपोर्ट और गांधी मैदान जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक रास्ते से आने-जाने की अपील की है।