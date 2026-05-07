Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज, गांधी मैदान में 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ

May 07, 2026 06:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

जदयू और भाजपा के हिस्से में 16-16 मंत्रीपद आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू से 12, भाजपा से 13 या 14, लोजपा (आर) से दो, रालोमो व हम (से.) से एक-एक को मिलाकर 29-30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका मिलने के आसार हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज, गांधी मैदान में 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ

राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को बिहार की एनडीए सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। यह पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब तक मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य गांधी मैदान में शपथ लेते रहे हैं। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे।

बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सरकार में जदयू कोटे के दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। विधायकों की संख्या के अनुसार बिहार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। जदयू और भाजपा के हिस्से में 16-16 मंत्रीपद आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू से 12, भाजपा से 13 या 14, लोजपा (आर) से दो, रालोमो व हम (से.) से एक-एक को मिलाकर 29-30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका मिलने के आसार हैं। जदयू कोटे से दो जबकि भाजपा कोटे से भी एक या दो पद रिक्त रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार के 11 टाउनशिप किस-किस थीम पर बसेंगे, जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक
ये भी पढ़ें:करोड़पति निकला बिहार का भ्रष्ट रजिस्ट्रार, बीवी के नाम पर जमीन भी खरीदी

सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 21 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा इंतजामों की निगरानी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण को लेकर भी उपाय किए गए हैं। सुबह आठ बजे से तीन बजे तक एयरपोर्ट और गांधी मैदान जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक रास्ते से आने-जाने की अपील की है।

समारोह में हिस्सा लेने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पटना पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा सहित एनडीए के प्रमुख नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में बादल आज भी बरसेंगे, उत्तर बिहार में चेतावनी;दक्षिण में कैसा रहेगा मौसम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Government Samrat Choudhary Samrat Choudhary Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।