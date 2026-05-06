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सम्राट कैबिनेट विस्तार: अमित शाह और नितिन नवीन पटना पहुंचे, नए मंत्रियों की लिस्ट पर लगाएंगे मुहर

May 06, 2026 09:27 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी कैबिनेट में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच गए हैं। प्रदेश भाजपा के कोर नेताओं के साथ बैठक कर वह नए मंत्रियों की सूची फाइनल करेंगे। 

सम्राट कैबिनेट विस्तार: अमित शाह और नितिन नवीन पटना पहुंचे, नए मंत्रियों की लिस्ट पर लगाएंगे मुहर

बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार रात को पटना पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय गठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनके साथ आए हैं। पटना एयरपोर्ट से ये नेता एक निजी होटल में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि नितिन और शाह सम्राट सरकार में शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लगाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे।

पटना एयरपोर्ट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष की अगुवानी की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अमित शाह का रात्रि विश्राम पटना में ही होगा। गुरुवार दोपहर को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद वे पटना से रवाना होंगे।

पटना गांधी मैदान

गांधी मैदान में तैयारी

दूसरी ओर, गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिए। दोपहर में कुछ देर बारिश होने से तैयारियों में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक कर्मी डटे रहे।

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पीएम मोदी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पटना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मई को सुबह 11 बजे पटना पहुंचने का कार्यक्रम है। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय के रास्ते गांधी मैदान जा सकते हैं। भाजपा सीएम वाली सरकार बनने के बाद पीएम का यह पहला बिहार दौरा होगा।

बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बना है, तो कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी भी जोर-शोर से की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में पटना से सटे 13 जिलों के भाजपा नेता, कार्यकर्ता और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेता व कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना है। भाजपा नेता इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के भरसक प्रयास में जुटे हैं।

पुराने चेहरे रिपीट होंगे

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, पिछली नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे लगभग सभी नेताओं को सम्राट सरकार में भी मंत्री बनाया जाएगा। किसी का भी नाम ड्रॉप होने की संभावना नहीं है। हालांकि, कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भाजपा से संगीता कुमारी, मैथिली ठाकुर, नीतीश मिश्रा, आनंद मिश्रा जैसे नामों की चर्चा चली है। देर रात या गुरुवार सुबह तक पूरी लिस्ट स्पष्ट हो जाएगी।

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जदयू से निशांत का नाम

दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी पुराने चेहरों के रिपीट होने की पूरी संभावना है। वहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी सम्राट कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी।

कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला पुराना ही रहेगा। लोजपा-आर से दो, हम एवं रालोमो से एक-एक मंत्री बनाए जाएंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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