सम्राट कैबिनेट का विस्तार कब होगा? डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दिया यह जवाब, निशांत पर भी बोले

वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव मंत्रिमंडल में शामिल हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है।

Bihar Cabinet Expansion: 15 अप्रैल को बिहार बड़े बदलाव का गवाह बना। 20 सालों से राज करने वाला नीतीश कुमार पूर्व सीएम हो गए बीजेपी की लीडरशीप में पहली बार बिहार में सरकार बनी। नीतीश के साथ डिप्टी की भूमिका वाले सम्राट बिहार के चौधरी बन गए। उनके साथ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मात्र तीन मंत्रियों के सहारे चल रही बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। रविवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में भामा शाह जयंती समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें नीतीश कुमार ने शिरकत की। सीएम पद छोड़ने के बाद वह पहली बार जदयू दफ्तर गए। कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार के भविष्य पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा पर, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख नहीं बताई।

वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव मंत्रिमंडल में शामिल हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। बिहार की जनता भी सरकार के स्वरूप और मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को शामिल किया जाता है यह जानने को बेकरार है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को मंत्री पद मिला था वे अधिक उत्सुक हैं।

उधर पत्रकारों के एक सवाल पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं की यह इच्छा है कि निशांत कुमार पार्टी में और आधिक सक्रिय भूमिका में आएं। वहीं, बंगाल की चुनावी सभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर विजय चौधरी ने कहा कि उनसे क्या उम्मीद थी कि वे कहीं जाकर बदल जाएं। हमें तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है।