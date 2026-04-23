नीतीश के आशीर्वाद से सीएम बने सम्राट, डिप्टी सीएम विजय चौधरी बोले- शासन का मॉडल पुराना ही होगा
विजय चौधरी ने कहा कि बीस सालों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे क्यों की वह जनता के बीच सबसे पसंदीदा लीडर हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए जो नीतियां बनाईं वे काफी फलदाई हैं।
बिहार की नई एनडीए सरकार नीतीश कुमार की छत्रछाया में चल रही है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही सम्राट चौधरी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सम्राट सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार को जनता से प्रचंड बहुमत हासिल है। सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित करेगी।
विजय चौधरी ने कहा कि बीस सालों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे क्यों की वह जनता के बीच सबसे पसंदीदा लीडर हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए जो नीतियां बनाईं वे काफी फलदाई हैं। उन्होंने अपनी सोच और नीतियों के बल पर बिहार की सूरत बदल दी। जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। इसलिए नीतीश कुमार ने शासन का जो मॉडल बिहार को दिया उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मानते हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया और जिन योजनाओं का लागू करना चाहते थे उन्हें हर हाल में लागू किया जाएगा। जो रास्ता नीतीश कुमार ने इस बिहार के लिए बनाया वह बहुत लोकप्रिय है कि 20 सालों से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए को प्राप्त है।
पटना स्थित जदयू कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना करगे। वैसे यह पहले से तय है कि एनडीए सरकार सदन का विश्वास प्राप्त करेगी। एनडीए के सभी दलों के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास साधारण नहीं बल्कि मजबूत बहुमत है। इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला खुद किया। ऐसी स्थिति में नई सरकार का गठन स्वाभाविक था। इस सरकार के गठन के लिए नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं का नाम सीएम पद के लिए आगे किया। सरकार नई जरूर बनी है पर रास्ता पुराना ही चलेगा। नीतीश कुमार के बनाए लीक पर ही वर्तमान सरकार भी चलेगी। यह अलग बात है कि कुछ नए काम हो सकते हैं पर नीतीश कुमार का रास्ता ही सरकार के संचालन का आधार रहेगा।
विजय चौधरी ने कहा जनता को बताना चाहते हैं कि जिन उम्मीदों के सहारे उन्होंने नीतीश कुमार को बहुमत दिया उन्हें पूरा किया जाएगाा। आगे भी उनकी नीतियों का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपने बयानों में इस संकल्प को दोहराते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें