सम्राट बाबू न्याय दीजिए; EO कृष्ण भूषण के परिजनों की गुहार; घर पर ताला, इलाके में मातम

भागलपुर में ऑफिस में घुसकर कार्यपालक अभियंता कृष्ण भूषण की हत्या को परिजनों ने बड़ी साजिश करार दिया है। मृतक के भाई अजय कुमार फफक-फफक कर बस एक रट लगा रहे थे। सम्राट बाबू न्याय दीजिए। मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या की गई। उनके पैतृक गांव में मातम पसरा है। और घर पर ताला लटका है।

भागलपुर जिला के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को कार्यपालक अभियंता कृष्ण भूषण प्रसाद की गोली मारकर की गई हत्या के बाद मधुबनी में मातमी सन्नाटा छा गया। हर तरफ लोगों में गम और गुस्सा था। शहर के गदियानी लोहरसारी मोहल्ला स्थित उनके पैतृक घर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और परिजनों से मिलकर ढांढस बंधा। मृतक की वृद्ध मां राशन देवी एवं बड़े भाई अजय कुमार का रो रोकर बुरा हाल था। कृष्ण भूषण प्रसाद की पत्नी अपने बच्चों के साथ मोतिहारी स्थित अपने नैहर में थी। घटना की सूचना मिलते ही मोतिहारी से परिजन भागलपुर के लिए रवाना हो गए।

कृष्ण भूषण दो भाई और तीन बहनों में सबसे छोटे थे मृतक के भाई ने बताया कि वह मधुबनी से पढ़कर इस मुकाम पर पहुंचा था। देर शाम घर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। सब के जुबान पर एक शब्द था कृष्णा का व्यवहार बहुत अच्छा था। कृष्ण भूषण दो भाई और तीन बहनों में छोटे थे। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि शाम करीब चार बजे ड्राइवर ने घटना की सूचना दी।

सम्राट बाबू न्याय दीजिए, साजिश से खून करने का आरोप कार्यपालक अभियंता को गोली मारकर की हत्या को परिजनों ने बड़ी साजिश करार दिया है। मृतक भाई अजय कुमार ने फफक-फफक कर बस रट लगा रहे थे सम्राट बाबू न्याय दीजिए। मेरे भाई को साजिश के तहत हत्या की गई। एक गोली कनपट्टी में तथा दूसरा गोली सीने में मारा गया है। वहां मौजूद एटक के जिला अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, गोपाल कुमार, रणवीर प्रसाद, श्रवण साह, रामबाबू साह, रविन्द्र कुमार, शाबीर अली, बेचन महतो आदि ने घटना की तिथि निंदा करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की।

बिहार नगर सेवा संघ ने कठोर कार्रवाई की मांग की वहीं इस मामले में बिहार नगर सेवा संघ ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। नगर सेवा संघ ने नगर विकास एवं आवास विभाग प्रधान सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग सचिव और सभी जिलाधिकारियों को इसकी प्रति भेजी है।