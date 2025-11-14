Warisnagar Result LIVE: वारिसनगर चुनाव नतीजा; मांजरीक मृणाल और फूलबाबू सिंह में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Warisnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की वारिसनगर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू के मांजरीक मृणाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-ML) के फूलबाबू सिंह पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Warisnagar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की वारिसनगर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू के मांजरीक मृणाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-ML) के फूलबाबू सिंह के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू के अशोक कुमार ने 13,801 वोट के अंतर से फूलबाबू सिंह को हराया था। इससे पहले 2015 में भी जेडीयू के ने चुनाव जीता था।
Warisnagar Assembly Seat Result 2025:
2020 के विधानसभा चुनावों में वारिसनगर में कुल 3,22,259 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.11 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 12.50 प्रतिशत थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,34,383 हो गई। 2020 में 59.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा कम था।
वारिसनगर में अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव (दो उपचुनाव सहित) हो चुके हैं। जेडीयू ने यहां चार बार जीत हासिल की है, जबकि लोजपा और जनता दल ने तीन-तीन बार, जनता पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी ने दो-दो बार और सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस तथा एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक-एक बार जीत दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।