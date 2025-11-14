Hindustan Hindi News
Warisnagar Assembly Seat Result 2025 who will win Manjarik Mrinal JDU Phoolbabu Singh CPIML election counting
Warisnagar Result LIVE: वारिसनगर चुनाव नतीजा; मांजरीक मृणाल और फूलबाबू सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Warisnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की वारिसनगर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू के मांजरीक मृणाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-ML) के फूलबाबू सिंह पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:29 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Warisnagar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की वारिसनगर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू के मांजरीक मृणाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-ML) के फूलबाबू सिंह के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू के अशोक कुमार ने 13,801 वोट के अंतर से फूलबाबू सिंह को हराया था। इससे पहले 2015 में भी जेडीयू के ने चुनाव जीता था।

Warisnagar Assembly Seat Result 2025:

2020 के विधानसभा चुनावों में वारिसनगर में कुल 3,22,259 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.11 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 12.50 प्रतिशत थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,34,383 हो गई। 2020 में 59.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा कम था।

वारिसनगर में अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव (दो उपचुनाव सहित) हो चुके हैं। जेडीयू ने यहां चार बार जीत हासिल की है, जबकि लोजपा और जनता दल ने तीन-तीन बार, जनता पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी ने दो-दो बार और सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस तथा एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक-एक बार जीत दर्ज की है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Warisnagar Bihar Elections Bihar Assembly Elections

