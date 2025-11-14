Ujiarpur Result LIVE: उजियारपुर चुनाव नतीजा; आलोक मेहता, प्रशांत कुमार और दुर्गा प्रसाद में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Ujiarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की उजियारपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLSP) के प्रशांत कुमार पंकज और जनसुराज पार्टी के दुर्गा प्रसाद सिंह पर हैं। तीनों में कौन बाजी मारेगा?
Ujiarpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की उजियारपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के आलोक कुमार मेहता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLSP) के प्रशांत कुमार पंकज और जनसुराज पार्टी के दुर्गा प्रसाद सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आलोक कुमार मेहता इस सीट के वर्तमान विधायक हैं। 2020 के चुनाव में आलोक कुमार ने भाजपा के शील कुमार राय को 23,268 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।
Ujiarpur Assembly Seat Result 2025:
उजियारपुर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आलोक कुमार मेहता ने 48.81% वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि शील कुमार राय को 36.27% वोट मिले थे। इस सीट पर कुल लगभग 2.82 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। उजियारपुर के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग प्रवृत्ति दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को फायदा होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्राथमिकता दी जाती है।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर घटा है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने यहां समर्थन बनाए रखा है। 2025 के चुनाव में आरजेडी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, हालांकि भाजपा और उसके सहयोगी दल मुकाबला कड़ा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।