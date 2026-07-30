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Samastipur News: क्षेत्र में सूखे नशे के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: बिथान में बुधवार को सैकड़ों युवाओं ने सूखे नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बिथान-ठठेरवा मुख्य सड़क को पांच घंटे तक जाम किया। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की, क्योंकि नशा तेजी से फैल रहा है और युवा बर्बाद हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की माँग की।

Samastipur News: क्षेत्र में सूखे नशे के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा

Samastipur News: बिथान। थाना क्षेत्र के सोहमा कारी चौक के समीप बुधवार को सूखे नशे और अवैध शराब के कथित बढ़ते कारोबार के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने बिथान-ठठेरवा मुख्य सड़क को करीब पांच घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांस-बल्ला लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस-प्रशासन से स्मैक, ब्राउन शुगर,गांजा, हफिंग तथा देशी-विदेशी शराब के अवैध कारोबारी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों, स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल युवाओं का आरोप था कि थाना क्षेत्र के कई गांवों में सूखे नशे का कारोबार लगातार फैल रहा है,लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।

उनका कहना था कि बड़ी संख्या में किशोर और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं,जिससे कई परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नशे की वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नशा तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने, लगातार छापेमारी करने और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर स्थायी रोक लगाने तथा स्कूल-कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति जागरुकता अभियान चलाने की भी मांग उठाई।

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