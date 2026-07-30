Samastipur News: क्षेत्र में सूखे नशे के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा

Samastipur News: बिथान। थाना क्षेत्र के सोहमा कारी चौक के समीप बुधवार को सूखे नशे और अवैध शराब के कथित बढ़ते कारोबार के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने बिथान-ठठेरवा मुख्य सड़क को करीब पांच घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांस-बल्ला लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस-प्रशासन से स्मैक, ब्राउन शुगर,गांजा, हफिंग तथा देशी-विदेशी शराब के अवैध कारोबारी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों, स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल युवाओं का आरोप था कि थाना क्षेत्र के कई गांवों में सूखे नशे का कारोबार लगातार फैल रहा है,लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।