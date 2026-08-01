Samastipur News: बलुआही मेन रोड पर महिला के गले से झपटा गहना

Samastipur News: मोहिउद्दीननगर में एक महिला से लाखों रुपये के जेवरात छीनने का मामला सामने आया है। बाइक सवार तीन बदमाशों ने टोटो से जा रही महिला के गले से जेवरात छीने और फरार हो गए। महिला के गले में गंभीर चोट आई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Samastipur News: मोहिउद्दीननगर। थाना क्षेत्र के एनएच-122 बी पर बलुआही आईटीआई कॉलेज के समीप शनिवार की देर दोपहर एक महिला से लाखों रुपये के जेवरात की झपट्टा मारकर छीने जाने का मामला सामने आया है। घटना को बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने टोटो से जा रही महिला के साथ अंजाम दिया है।

घटना की सूचना वारदात की सूचना मिलते ही मोहिउद्दीननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पीड़िता की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर वार्ड संख्या-5 निवासी मंजय राय की पत्नी आभा देवी के रूप में हुई है। महिला द्वारा थाना में दिए आवेदन में कहा गया है कि वह अपने मायके बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चक्की गोपालपुर से टोटो से अपने ससुराल जलालपुर लौट रही थीं।

घटना का विवरण इसी दौरान बलुआही आईटीआई कॉलेज के समीप एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके गले से जेवरात छीन लिए। घटना के बाद सभी बदमाश तेज गति से एनएच-122बी की ओर फरार हो गया। महिला ने आवेदन में बताया है कि बदमाश उनके गले से दो जितिया, एक ढोलना और एक मंगलसूत्र छीन लिया है। झपट्टा मारने के दौरान उनके गले में गंभीर चोट भी आई है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस का प्रयास सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि महिला के गले से जेवरात की छिनतई की घटना हुई है। पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।