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Samastipur News: लाभकारी कृषि को बढ़ावा देंगे : वीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: पूसा। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के कुलपति डॉ. पीएस पाण्डेय ने कहा कि

Samastipur News: लाभकारी कृषि को बढ़ावा देंगे : वीसी

Samastipur News: पूसा। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के कुलपति डॉ. पीएस पाण्डेय ने कहा कि किसानों की मांग के आधार पर शोध की दिशा तय करने की जरूरत है। इसके लिए वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला से निकलकर खेत की ओर जाना होगा। जिससे किसानों से मिली जानकारी के आधार पर शोध को प्राथमिकता दिया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रसार सलाहकार समिति का उद्देश्य जमीनी समस्याओं की पहचान कर अगले वर्ष के लिए अनुसंधान और प्रसार की प्राथमिकताएं तय कर किसान के्द्रिरत बनाना है। कुलपति ने कहा कि विवि किसानों के साथ मिलकर टिकाऊ और लाभकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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वे मंगलवार की देर शाम विवि के विधापति सभागार में आयोजित क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रसार सलाहकार समिति की बैठक में बोल रहे थे। निदेशक अनुसंधान डॉ.अनिल कुमार सिंह ने कहा कि किसानों से संकलित समस्याओं को तीन वर्गों में बांटकर कार्य को गति दी जायेगी।

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