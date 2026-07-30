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Samastipur News: बदलते पैटर्न के कारण संकट से जूझ रही सरैसा जमुआरी नदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: सरायरंजन में बदलते मानसूनी पैटर्न से जल संकट का सामना कर रहे जमुआरी नदी के पुनर्निर्माण से क्षेत्र की आशा जगी है। विधायक विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में, इस नदी की 120 किलोमीटर लंबे जीर्णोद्धार कार्य के लिए लागत 322.10 करोड़ रखी गई है। इससे किसानों की किस्मत में उम्मीद की किरण जगी है।

Samastipur News: बदलते पैटर्न के कारण संकट से जूझ रही सरैसा जमुआरी नदी

Samastipur News: सरायरंजन। बदलते मानसूनी पैटर्न के कारण जल संकट से जूझ रहा है सरैसा का जमुआरी नदी। इसकी उड़ाही से इलाका फिर से गुलजार होने की उम्मीद जगी है। गिरते भूजल स्तर में सुधार होगा और एक बार फिर से किसानों की किस्मत चमकने की उम्मीद है। बताया जाता है कि कभी जिस नदी से व्यापारियों के बड़े नाव इस इलाके से कृषि उत्पाद बाहर ले जाते थे वह नदी बून्द-बून्द पानी को तरस रहा था। किन्तु सरायरंजन के विधायक सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया और इसका प्रतिफल जमीन पर दिखने लगा है। आजादी के बाद से अब तक के कालखंड में बिहार की सबसे बड़ी नदी जीर्णोद्धार योजना के रूप में इस नदी का आने वाले संभावित दो वर्षों में 120 किलोमीटर से अधिक लम्बी यात्रा को निर्बाध किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये राशि भी विमुक्तकरण एवं टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ हो कर अपनी 15 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम चरण पूर्णता की ओर है।

जमुआरी नदी का मार्ग

ज्ञात हो कि बूढ़ी गंडक नदी की छोटी पुत्री जमुआरी ढोली कृषि महाविद्यालय के पश्चिम द्वार (हरसिंहपुर) से अपनी यात्रा प्रारम्भ कर यह नदी मूसापुर सरायरंजन में नून नदी के साथ संगम करते हुए बलान के नाम से बेगूसराय जिले के नौलागढ़ में पुन: बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। जिसमें ढोली (हरसिंहपुर) से मूसापुर की यात्रा 54 किलो मीटर और मूसापुर से नौलागढ़ की यात्रा कुल 70 किलो मीटर लगभग की होती है। इसके संपूर्ण प्रवाह को अवरोधमुक्त करने के लिये जमुआरी नदी पर कुल 32 पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस नदी को हमेशा जल से परिपूर्ण बनाए रखने के लिये 7.5 मीटर चौरा एक सम्पर्क नहर तिरहुत नहर को इसमें जोड़ा जा रहा है। साथ ही मूसापुर और दलसिंहसराय में दो डैम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जल प्रवाह को संतुलित कर नदी के स्वरूप बरकरार रखा जा सके। बताते चलें कि सरायरंजन प्रखण्ड के मूसापुर पंचायत से 15 जुलाई 2025 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थानीय विधायक सह जलसंसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के उपस्थिति में कुल 322.10 करोड़ की लागत से बिहार के इस सबसे बड़े नदी जीर्णोद्धार योजना की आधारशिला रखी थी。

सामान्य प्रश्न

जमुआरी नदी का जीर्णोद्धार कार्य किसके नेतृत्व में हो रहा है?
यह कार्य सरायरंजन के विधायक सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में हो रहा है।
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