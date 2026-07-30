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Samastipur News: मिडिल स्कूल रामनगर में पानी के लिए हाहाकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: खानपुर प्रखंड के रामनगर मिडिल स्कूल में पानी की गंभीर समस्या है। दोनों चापाकल कई महीनों से खराब हैं और नल जल भी बिजली ना होने पर काम नहीं करता। इस स्थिति से छात्रों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मध्यान भोजन बनाने में भी परेशानी हो रही है।

Samastipur News: मिडिल स्कूल रामनगर में पानी के लिए हाहाकार

Samastipur News: खानपुर। खानपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल रामनगर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस स्कूल में दो चापाकलें हैं लेकिन दोनों चापाकल कई महीनों से खराब पड़ा है। बिजली नहीं रहने पर नल जल भी पानी नहीं देती है। जिस से स्कूली छात्रों और शिक्षकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मध्यान भोजन बनाने में भी भारी परेशानी हो रही है।

पानी की समस्या

स्कूल के मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईया भूली देवी, उषा देवी, पुनिया देवी, का बताना है कि पानी नहीं रहने के कारण मध्यान भोजन बनाने में भारी परेशानी होती है। काफी दूर गांव से पानी ला कर मध्यान भोजन बनाना पड़ रहा है। एचएम की माने तो ठीक कराने के लिए बार-बार पीएचईडी विभाग के अधिकारी से आग्रह किया गया है। लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पीएचडी विभाग की लापरवाही

पीएचडी विभाग के अधिकारी आज कल के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है पीएचडी विभाग के चापाकलों की मरम्मत लोकल मिस्त्री नहीं कर रहा है। जिसे ठीक करवाया जाए। स्थिति यह है कि रसोईया भी खाना बनाने से इनकार कर रही है। इस संबंध में पीएचडी विभाग के जेई के मोबाइल पर कई बार फोन लगाकर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने फोन काट कर फोन रिसीव नहीं किेया।

सामान्य प्रश्न

स्कूल में कितने चापाकल हैं?
इस स्कूल में दो चापाकलें हैं।
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