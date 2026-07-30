Samastipur News: मिडिल स्कूल रामनगर में पानी के लिए हाहाकार
Samastipur News: खानपुर प्रखंड के रामनगर मिडिल स्कूल में पानी की गंभीर समस्या है। दोनों चापाकल कई महीनों से खराब हैं और नल जल भी बिजली ना होने पर काम नहीं करता। इस स्थिति से छात्रों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मध्यान भोजन बनाने में भी परेशानी हो रही है।
Samastipur News: खानपुर। खानपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल रामनगर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस स्कूल में दो चापाकलें हैं लेकिन दोनों चापाकल कई महीनों से खराब पड़ा है। बिजली नहीं रहने पर नल जल भी पानी नहीं देती है। जिस से स्कूली छात्रों और शिक्षकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मध्यान भोजन बनाने में भी भारी परेशानी हो रही है।
पानी की समस्या
स्कूल के मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईया भूली देवी, उषा देवी, पुनिया देवी, का बताना है कि पानी नहीं रहने के कारण मध्यान भोजन बनाने में भारी परेशानी होती है। काफी दूर गांव से पानी ला कर मध्यान भोजन बनाना पड़ रहा है। एचएम की माने तो ठीक कराने के लिए बार-बार पीएचईडी विभाग के अधिकारी से आग्रह किया गया है। लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
पीएचडी विभाग की लापरवाही
पीएचडी विभाग के अधिकारी आज कल के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है पीएचडी विभाग के चापाकलों की मरम्मत लोकल मिस्त्री नहीं कर रहा है। जिसे ठीक करवाया जाए। स्थिति यह है कि रसोईया भी खाना बनाने से इनकार कर रही है। इस संबंध में पीएचडी विभाग के जेई के मोबाइल पर कई बार फोन लगाकर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने फोन काट कर फोन रिसीव नहीं किेया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।