Samastipur News: मारपीट की घटना में दो लोग हुए जख्मी
Samastipur News: कल्याणपुर में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच विवाद के कारण मारपीट हुई जिसमें फातिमा खातून और अतुल कुमार गंभीर रूप से जख्मी हुए। प्राथमिक उपचार के बाद अतुल कुमार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर किया गया।
Samastipur News: कल्याणपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत दो विभिन्न जगहों पर मंगलवार की रात आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में लक्ष्य रामपुर गांव के फातिमा खातून एवं छेठ बखरी गांव के अतुल कुमार शामिल है। वही जख्मी लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतुल कुमार के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया।
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