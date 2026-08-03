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Samastipur News: धारदार हथियार से हमला कर युवक को किया जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: कल्याणपुर के परतापुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक पक्ष के युवक ने धारदार हथियार से हमला किया। घायल युवक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

Samastipur News: धारदार हथियार से हमला कर युवक को किया जख्मी

Samastipur News: कल्याणपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत परतापुर गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गई। इसमें एक पक्ष के युवक के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दूसरे पक्ष के युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जख्मी युवक की पहचान गांव की ही बालबाल शाह के पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई। जख्मी युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया

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