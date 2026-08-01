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Samastipur News: लेनदेन के विवाद में दो फल दुकानदार आपस में भिड़े, चार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर के मगरदही घाट पर दो फल विक्रेताओं के बीच लेनदेन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। विवाद की शुरुआत 40 हजार रुपये के लेन-देन से हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Samastipur News: लेनदेन के विवाद में दो फल दुकानदार आपस में भिड़े, चार जख्मी

Samastipur News: समस्तीपुर। नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट पर शुक्रवार को दो फल विक्रेताओं के बीच लेनदेन का पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों में विशाल कुमार, सावित्री देवी, रीता देवी सहित एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घायलों की स्थिति

जानकारी के अनुसार, दोनों पक्ष मगरदही घाट पर फुटपाथ पर फल बेचते हैं। बताया जा रहा है कि उनके बीच पैसों के लेन-देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने 40 हजार रुपये लेकर वापस नहीं किए, जिससे विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित विशाल कुमार के द्वारा बताया गया कि इसी विवाद को लेकर दो दिन पहले भी उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पांच-पांच लोगों को नामजद करते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है。

FAQs

इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं?
इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं।
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