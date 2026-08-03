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Samastipur News: भोज के दौरान पड़ोसी ने किया रोड़ेबाजी आधा दर्जन जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: कल्याणपुर के मधुरापुर टारा गांव में छटियारी भोज के दौरान पड़ोसी युवाओं ने घर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया गया है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेजा गया।

Samastipur News: भोज के दौरान पड़ोसी ने किया रोड़ेबाजी आधा दर्जन जख्मी

Samastipur News: कल्याणपुर। थाना क्षेत्र के मधुरापुर टारा गांव के वार्ड 6 में रविवार की देर शाम छटियारी का भोज का आयोजन मोहम्मद लाल और मोहम्मद उस्मान के घर पर किया गया था। इसी दौरान पड़ोस के ही युवाओं की झुंड ने घर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गये। सभी जख्मी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दरोगा मनजीत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मामले को शांत कराया। थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार रावत ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा अब तक आवेदन नहीं दिया गया है आवेदन देने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी।

इधर पीड़ित परिजनों ने बताया कि पुराने मामले को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। गंभीर रूप से जख्मी अजीमा खातून एवं सबरीन खातून को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया।

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