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Samastipur News: क्षेत्र के 11 संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल रहेगें तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर में 2 और 3 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले विषहरी पूजा और मेले के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारी की है। 11 संवेदनशील स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। मेले के दौरान यातायात नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

Samastipur News: क्षेत्र के 11 संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल रहेगें तैनात

Samastipur News: विभूतिपुर। प्रखंड क्षेत्र में 2 और 3 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले पारंपरिक विषहरी पूजा एवं मेले के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था और सड़क यातायात बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है। अनुमंडल स्तर से जारी एसडीओ और एसडीपीओ संयुक्त आदेश पत्र के अनुसार विभूतिपुर के 11 प्रमुख व संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी अपने क्षेत्रों में वरीय दंडाधिकारी थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर लगातार गश्त और निगरानी करेंगे। मेला परिसरों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल, सशस्त्र बल और लाठी बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

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नागपंचमी और पूजा के दौरान मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति से निपटने और सुगम यातायात के लिए विशेष रूप से पुलिस और चौकीदारों को लगाया गया है।प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधितो को भी दी गई है।

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