Samastipur News: दो गुटों के बीच मारपीट में प्राथमिकी दर्ज

एक पक्ष के रामचंद्र महतो ने गांव के ही पांच लोगों को आरोपित किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपित सुनियोजित तरीके से धारदार हथियार व लाठी डंडे से लैस होकर आया और गाली गलौज करने लगा। आरोपितों ने महिला को बेइज्जत कर दिया और बाल पकड़ कर घसीट दिया। इस दौरान пघरिया से जान मारने की नीयत से सिर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

दूसरे पक्ष की प्राथमिकी

वहीं दूसरे पक्ष से अशोक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिसमें 6 को नामजद और दो अज्ञात को आरोपित किया है। कहा है कि आरोपित बाइक रोकने का इशारा किया। आरोपित ने अपने कमर से पिस्तौल निकाल और भय दिखाया। वहीं 25 हजार रुपए रंगदारी की मांग की। वहीं हत्या की नीयत से उसे रोक कर पिस्टल के बट से सिर पर मारा और बुरी तरह जख्मी कर दिया। बाइक की चाबी छीनकर पटक दिया। उसका भाई टोटो लेकर घर आ रहा था। आरोपितों ने लाठी डंडे से क्षतिग्रस्त कर दिया। जख्मी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर में हुआ। उसके बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है