Samastipur News: मांगों को लेकर कर्मियों ने खड़े किए हाथ, शहर की सड़कों पर कूड़े का ढेर

Samastipur News: मांगों को लेकर कर्मियों ने खड़े किए हाथ, शहर की सड़कों पर कूड़े का ढेर
Samastipur News: समस्तीपुर। स्थायी और दैनिक सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, और उचित वेतन की मांग की। हड़ताल की वजह से शहर की सड़कों पर कूड़ा जमा हो गया है।
Samastipur News: समस्तीपुर। स्थायी व दैनिक सफाई कर्मियों की गुरुवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई। सड़कों पर कूड़े का अंबार जमा हो गया। नगर निगम द्वारा सड़कों व सार्वजनिक जगहों पर रखे गए कूड़ादान कूड़ा से भरा हुआ है। सुबह साढ़े छह बजे से रोजाना शहर की सफाई शुरू होती है। इस कार्य को बंद कर हड़ताल में सफाई कर्मी शामिल हो गए।
प्रदर्शन का विवरण
हड़ताली अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल होकर बृहस्पतिवार को समस्तीपुर शहर में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट व नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के नगर निगम पहुंचते हुए निगम कार्यालय से कर्मी बाहर निकल गए। प्रदर्शन का नेतृत्व पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा व अन्य अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा की गारंटी तथा कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई। साथ ही, ठेका व आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर संबंधित कर्मचारियों को सीधे नगर निगम के अधीन कार्यरत करने के अलावा ईएसआई, पीएफ व बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
सफाईकर्मियों की स्थिति
सभा में हड़ताली नेताओं ने कहा कि सफाईकर्मी नगर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें आज भी स्थायी सेवा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सफाईकर्मी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हड़तालियों की सभा भी हुई। अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष राजकुमार राम ने की। सभा का संचालन संगठन के सहायक मंत्री प्रमोद राम ने किया। मुख्य वक्ता ऐक्टू राज्य परिषद सदस्य सह अध्यक्ष, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, नगर निगम, समस्तीपुर जीबछ पासवान, ऐक्टू नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जीतेंद्र कुशवाहा, विनोद मल्लिक, शिवजी मल्लिक, अमर राम, मनोज कुमार, मो. अलीशेर, भूपेंद्र सिंह, रीता देवी, रेखा देवी, संगीता देवी, मीरा देवी, चंद्रकाला देवी, नरेश राम, बिरजू राम, गणेश राम, अनील मल्लिक, संजीत कुमार पोद्दार, देव कुमार आदि नेता ने मांगें माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की।
प्रदर्शन का प्रभाव
हड़ताल के कारण निजी सफाई एजेंसियां भी बेबस दिख रही हैं। शहर की अधिकांश सड़कों, चौक-चौराहों, बाजारों और मोहल्लों में पिछले दिन का कूड़ा जस का तस पड़ा रहा। सार्वजनिक कूड़ादान पूरी तरह भर गए और कई स्थानों पर कूड़ा बाहर तक फैल गया। सुबह से ही लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्य बाजारों सहित कई आवासीय इलाकों में सफाई नहीं होने से लोगों में निगम प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। लोगों ने बताया कि सड़कों पर झाड़ू भी नहीं लगाए गए। नगर निगम प्रशासन ने बरसात व सावन को देखते हुए हड़ताल खत्म कर शहरी सफाई में सहयोग करने के अनुरोध को हड़तालियों से अपील की।
प्रश्नोत्तर
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