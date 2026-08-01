Samastipur News: सोशल मीडिया पर पिस्तौल का प्रदर्शन करने वाले युवकों की हुई पहचान
Samastipur News: उजियारपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दो पिस्तौल लेकर प्रदर्शन करने वाले युवकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि मो. सुलतान और छोटू नाम के दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों का परिवार कहता है कि वे अभी घर पर नहीं हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी।
Samastipur News: उजियारपुर। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाथ मे दो पिस्तौल लेकर प्रदर्शन करने बाला युवको का पहचान कर लिया गया है। इसका पुष्टि करते हुए उजियारपुर थानाध्यक्ष अजित कुमार ने बताया की वायरल वीडियो में दिखने बाला बदमाश की पहचान कर लिया गया है। उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। मौके पर परिजनों द्वारा बताया गया फिलहाल वह घर से बाहर है। थानाध्यक्ष ने कहा की उसके गांव आते ही शीघ्र गिरफ्तारी होगी। बताते चले कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक बदमाश अपने दोनों हाथ मे दो पिस्तौल लेकर प्रदर्शन कर अपनी दवंगई दिखाने का प्रयास करते देखा जा रहा है।
वायरल वीडियो में बदमाश की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के गावपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड 14 महेंद्र चौक कुम्हरटोल निवासी मो. अलीजान का पुत्र मो. सुलतान व मो.हाफिज का पुत्र छोटू के रूप में बताया गया है। उपरोक्त प्रदर्शन कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में पिस्तौल का प्रदर्शन पर पुलिस के इकवाल समाप्त होने का भी सवाल उठाया गया है।
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