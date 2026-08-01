Samastipur News: किशोरी अपहरण के आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

Samastipur News: उजियारपुर। उजियारपुर पुलिस ने अलग अलग गांव में छापेमारी कर किशोरी अपहरण कांड के आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार कर न्यायायिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में उजियारपुर थाना के रायपुर निवासी गौरी शंकर साह का पुत्र सोनू कुमार पर विगत दिनों एक किशोरी का अपहरण कर लेने का आरोप था। हालांकि पुलिस ने अपहृत किशोरी को पूर्व में ही बरामद कर लेने में सफलता हासिल कर लिया था। जबकि दूसरा आरोपी बैकुंठपुर ब्रह्ण्डा निवासी राकेश महतो की पत्नी लक्ष्मी देवी को पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के क्रम में तीसरा गिरफ्तारी न्यायालय का वांछित रामऔतार दास का पुत्र बिनोद दास को गिरफ्तार कर न्यायायिक कार्रवाई के लिए न्यायलय भेज दिया गया है।