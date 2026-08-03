Samastipur News: उजियारपुर: सर्पदंश से युवती की मौत
Samastipur News: उजियारपुर के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में नागपूजा के दिन 18 वर्षीय निभा कुमारी की सांप के डसने से मौत हो गई। घटना सोमवार को हुई, जब वह केले के पेड़ के नीचे से प्लास्टिक का बोरा लाने गई थी। परिवार के लोग अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूक में समय बिता रहे थे।
Samastipur News: उजियारपुर। थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में नागपूजा के दिन ही सर्पदंश से एक युवती की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान वार्ड 13 स्थित महेंद्र चौक निवासी रामप्रीत पासवान की पुत्री निभा कुमारी 18 के रूप में बताया गया है। घटना सोमवार की दोपहर में हुई। मौत पर परिवार के चीत्कार और क्रंदन से वातावरण गमगीन हो गया। बताया गया है की निभा अपने घर के समीप केले के पेड़ के नीचे रखी प्लास्टिक का बोरा लाने गई थी। इसी दौरान उसके नीचे छुपा विषैले सांप ने उसके हाथ में डस लिया। इसके बाद उसके चिल्लाने पर परिवार के लोग दौड़े और अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक करवाने में लग गए।
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