Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: उजियारपुर: सर्पदंश से युवती की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: उजियारपुर के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में नागपूजा के दिन 18 वर्षीय निभा कुमारी की सांप के डसने से मौत हो गई। घटना सोमवार को हुई, जब वह केले के पेड़ के नीचे से प्लास्टिक का बोरा लाने गई थी। परिवार के लोग अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूक में समय बिता रहे थे।

Samastipur News: उजियारपुर: सर्पदंश से युवती की मौत

Samastipur News: उजियारपुर। थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में नागपूजा के दिन ही सर्पदंश से एक युवती की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान वार्ड 13 स्थित महेंद्र चौक निवासी रामप्रीत पासवान की पुत्री निभा कुमारी 18 के रूप में बताया गया है। घटना सोमवार की दोपहर में हुई। मौत पर परिवार के चीत्कार और क्रंदन से वातावरण गमगीन हो गया। बताया गया है की निभा अपने घर के समीप केले के पेड़ के नीचे रखी प्लास्टिक का बोरा लाने गई थी। इसी दौरान उसके नीचे छुपा विषैले सांप ने उसके हाथ में डस लिया। इसके बाद उसके चिल्लाने पर परिवार के लोग दौड़े और अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक करवाने में लग गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।