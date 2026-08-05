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Samastipur News: दुखद: सिंघिया बुजुर्ग के छात्र की उत्तराखंड में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर, निसं। उत्तराखंड के गढ़वाल में उच्च शिक्षा ले रहे सिंघिया बुजुर्ग वार्ड 6 निवासी

Samastipur News: दुखद: सिंघिया बुजुर्ग के छात्र की उत्तराखंड में मौत

Samastipur News: विभूतिपुर, निसं। उत्तराखंड के गढ़वाल में उच्च शिक्षा ले रहे सिंघिया बुजुर्ग वार्ड 6 निवासी शिक्षक विरेन्द्र महतो के पुत्र 22 वर्षीय छात्र अनीश कुमार की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पूरे परिवार सहित क्षेत्र में जहां शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक छात्र के परिजन रोते विलखते उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। स्थानीय सरपंच अरविन्द कुमार ने बताया कि अनीश कुमार मेधावी छात्र था।वह उत्तराखंड के प्रसिद्ध हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता वीरेंद्र कुमार महतो पेशे से शिक्षक हैं।

अनीश की मौत की खबर मिलते ही माता संगीता कुमारी, छोटे भाई अश्विनी कुमार सहित परिजन रो-रो कर बेसुध हो रहे थे। वही स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में जुटे थे। फिलहाल मृतक का शव गुरुवार को देर संध्या गांव पहुँचने की संभावना है।

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