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Samastipur News: सेल्फी और रील बनाने के दौरान नदी में डूबा इंजीनियरिंग छात्र, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: मोहिउद्दीननगर में भूरहा पुल के पास सेल्फी लेते समय सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र प्रिंस यादव (20) नदी में डूब गए। प्रिंस अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। साथी छात्रों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने प्रिंस को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे सीएचसी ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।

Samastipur News: सेल्फी और रील बनाने के दौरान नदी में डूबा इंजीनियरिंग छात्र, मौत

Samastipur News: मोहिउद्दीननगर। थाना क्षेत्र के भूरहा पुल के पास शुक्रवार को सेल्फी लेने और रील बनाने के दौरान सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र प्रिंस यादव (20) की वाया नदी में डूबने से मौत हो गई। प्रिंस बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित शिबू टोल निवासी बिपिन यादव का पुत्र था। जानकारी के अनुसार, प्रिंस अपने कॉलेज के साथी दीपक, अभिनव, निखिल और अन्य दोस्तों के साथ मोहिउद्दीननगर क्षेत्र में घूमने आया था। इस क्रम में सभी छात्र भूरहा पुल के पास पहुंचे। इसी दौरान प्रिंस पुल की दीवार पर खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी लेने के साथ रील बनाने लगा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नदी में जा गिरा।प्रिंस

को डूबता देख साथियों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे सीएचसी मोहिउद्दीननगर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गईथानाध्यक्ष सचिन कुमार ने पुलिस बल के साथ सीएचसी पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया छात्र की मौत नदी में डूबने से हुई है।

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