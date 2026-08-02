Samastipur News: रंग-बिरंगे फूलों से सजा बाबा गंडकीनाथ धाम, सोमवारी पर उमड़ेगी भीड़

Samastipur News: रोसड़ा। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर अवस्थित बाबा गंडकी नाथ के जलाभिषेक को सावन महीने की प्रत्येक सोमवारी को श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ती है । इस वर्ष भी श्रावण मास की पहली सोमवारी को लेकर मंदिर को रंग-बिरंगे फूल-मालाओं से सजाया गया है। श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने व कतारबद्ध कराकर मंदिर में प्रवेश कराने को समिति के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर उन्हें दायित्वों का भार सौंप दिया गया है।

श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए मंदिर के बाहरी परिसर में बेरिकेडिंग लगायी गयी है। ताकि अलग-अलग घेराबंदी से होकर महिला व पुरूष श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया जा सके। श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को लेकर मंदिर के खुले परिसर में पंडाल निर्माण भी कराया गया है, जहां दूर-दराज से जल लेकर आये श्रद्धालु विश्राम भी कर सकेंगे। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवारी को सैकड़ों बाबा के भक्त सिमरिया, चमथा एवं झमटिया आदि तटों से पवित्र गंगा जल भर कर कांवरिया के रूप में पैदल चल कर गंडकी स्थान पहुंचते हैं और जय घोष के बीच जलाभिषेक करते हैं।

मंदिर का इतिहास

स्थानीय बुजुर्गों एवं श्रद्धालुओं की मानें तो बाबा के स्थापना के बाद से शिवलिंग की लम्बाई में बढ़ोतरी हुई है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर मंदिर का बाहरी हिस्सा तो बाढ़ के पानी में डूब जाता है, पर बताया जाता है कि शिवलिंग आज तक नहीं डूबा है। आज भी आसपास के परिवार में किसी शुभ मुर्हुत या मांगलिक कार्य का प्रारंभ बाबा की पूजा अर्चना से ही प्रारंभ होता है। चर्चाओं की मानें तो बाबा गंडकी नाथ मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। बूढ़ी गंडक नदी के उक्त तट पर बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कारोबार चलता था। कलकत्ता समेत विभिन्न व्यवसायिक शहरों से बड़े-बड़े जहाजों पर आये सामानों को यहां उतारा जाता था। उक्त घाट पर ही व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने व्यापार के मुनाफे से मंदिर का निर्माण कराया था। कालांतर ने मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया।सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर की स्थापना के बाद से ही श्रद्धालुओं द्वारा पूजा-अर्चना जारी है। इसके अलावे भी शहरी क्षेत्र समेत अनुमंडल क्षेत्र के तमाम शिवालयों को रंग-रोगन व साज-सज्जा से लैश कर दिया गया है।