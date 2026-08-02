Samastipur News: हर-हर महादेव...बम-बम भोले के जयकारे से गूंजे शिवालय
Samastipur News: समस्तीपुर। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के प्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
Samastipur News: समस्तीपुर। सावन की पहली सोमवारी पर आज शहर के प्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर थाना, मुफस्सिल थाना ट्रैफिक थाने की पुलिस के साथ-साथ जिला पुलिस बल की विशेष टीम भी तैनात की गई है। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के अलावा सादे लिबास में भी महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में 25 मजिस्ट्रेट तथा 150 से अधिक पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की है। सदर एसडीओ राकेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों व मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए है कि आयोजन के दौरान विधि-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात सुधार की विशेष तैयारी की है। शहर के ओवरब्रिज का मरम्मतीकरण चलने के कारण वर्तमान में पैदल आवाजाही के लिए केवल थानेश्वर पैदल पुल ही उपलब्ध है। पुल से उतरते ही मंदिर के समीप श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए वहां अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की गई है。
प्रशासन की तैयारियाँ
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया है। थानेश्वर पैदल पुल से उतरने के बाद लोग बस स्टैंड अथवा रेलवे कॉलोनी की ओर जा सकेंगे। वहीं, मंदिर के सामने वाली सड़क पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनी रहे और किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न हो।
सुरक्षा व्यवस्था
चेन स्नैचरों पर रहेगी विशेष नजर
पूर्व के वर्षों में जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ चेन स्नैचिंग और जेबकतरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसे देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मी भीड़ में रहकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर और आसपास अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी लगातार की जाएगी।
पार्किंग की व्यवस्था
नगर थाना परिसर में होगी पार्किंग
श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए नगर थाना परिसर को पार्किंग स्थल बनाया गया है। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करने तथा पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक थानाध्यक्ष राकेश रंजन का कहना है कि सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को लगातार गश्त और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें।
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