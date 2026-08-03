Samastipur News: अवकाश प्राप्त शिक्षक दंपती के बंद घर का ताला तोड़कर 13 लाख की चोरी

Samastipur News: अवकाश प्राप्त शिक्षक दंपती के बंद घर का ताला तोड़कर 13 लाख की चोरी
Samastipur News: विभूतिपुर में उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक दंपती के बंद घर में चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण और नकदी की चोरी की। घटना के समय दंपती अपने दूसरे निवास पर थे। 29 जुलाई को घर का ताला तोड़कर चोरों ने 85,000 रुपये नकद और करीब 13 लाख रुपये के आभूषण चुरा लिए।
Samastipur News: विभूतिपुर। थाना क्षेत्र के सुरौली वार्ड-2 में हाईस्कूल से अवकाश प्राप्त शिक्षक दंपती के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिया। घटना के वक्त रात्रि में गृहस्वामी अपनी पत्नी के साथ सिंघियाघाट स्थित अपने दूसरे निवास पर गए हुए थे।
घटना का विवरण
पीड़ित गृहस्वामी अवकाश प्राप्त शिक्षक श्याम सुन्दर महतो ने बताया कि वे गत 29 जुलाई को घर के मुख्य गेट और कमरों में ताला लगाकर पत्नी के साथ सिंघिया स्थित अपने दूसरे निवास पर गए थे। रविवार को जब वे वापस लौटे, तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अनहोनी का डर लिए जब वह अंदर गए तो देखा कि अलमीरा, ट्रंक और अटैची के लॉक टूटे हुए थे। साथ ही सारा सामान कमरे में बिखरे पड़े थे।
चुराई गई सम्पत्ति
चोरों ने घर में रखे 85 हजार रुपये की नकदी, 7 ग्राम की एक सोने की अंगूठी, तीन सोने की चेन 40 ग्राम, एक सोने का झुमका 10 ग्राम, एक सोने की बाली 7 ग्राम, दो कान का टाप्स 14 ग्राम, 3 जीतिया सेट 10 ग्राम, एक हनुमानी 5 ग्राम, दुर्गा जी एक 4 ग्राम, 3 चांदी का पायल 70 ग्राम, एक चांदी का हार 250 ग्राम कुल 97 ग्राम सोना व 320 ग्राम चांदी की जेवरात जिसकी कीमत लगभग 13 लाख चोरी कर लिया।
पुलिस कार्यवाही
घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। इस सम्बंध में पीड़ित ने थाने में आवेदन भी दिया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। आवेदन के तहत मामले में आवेदन मिला है। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा。
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